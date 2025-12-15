女子白天、晚上輪班侍2夫 小姑拆穿怒「還要騙多久」

馬來西亞一名人妻重婚，白天、晚上輪班周旋在2個丈夫之間，直到近日被小姑拆穿。圖／翻攝自Pixabay

馬來西亞一名女子犯下重婚，白天與第二任丈夫同住，晚上則會回到原配的家中生活，這樣的關係維持了1年1個月，被小姑和村民抓到，才讓這件事情被揭穿。

根據《巴士的報》報導，馬來西亞一名女子被指控重婚，每日晚上會回家，與第一任丈夫同床共枕，到了白天就會到相隔19公里遠的第二任丈夫家生活。她的雙重生活在6日被小姑艾金（Ekin Derahim）揭穿。她聯同警方及多位村民，突襲檢查一處民宅，赫然發現大嫂與一名男子共處一室，而男子也表示，艾金的嫂嫂是他妻子，2人去年在泰國成婚。

廣告 廣告

然而艾金在社群貼文指出，自己的兄長與大嫂早在2016年3月結婚，且至今未辦理離婚手續。艾金在臉書表示，嫂嫂在與哥哥合法結婚前，就已和對方非法同居了3年，然而事件曝光後一周，嫂嫂依然故我，拒絕搬離第一任丈夫家，還反指控她騷擾，且哥哥竟不堪妻子的哀求，態度軟化並選擇相信妻子，讓家庭的氣氛深受這事件影響。

小姑向當地伊斯蘭辦公室舉報，並強調稱，這不僅僅是家庭紛爭，而是涉及伊斯蘭教的神聖性，生氣地表示「她究竟還要玩弄宗教、欺騙我們多久」，更要嫂嫂講清楚，最後希望哥哥能盡早返回家庭。但宗教事務局仍未採取任何行動。



回到原文

更多鏡報報導

狗狗被電扶梯夾死！飼主蹲地痛哭頻頻擦淚 一票網看完怒了：垃圾主人

11歲少女遭養母虐待「活活餓死」！警察送木板稱「可以打小孩」下場曝光

冠軍教練爆「門票換多人運動」！邀OnlyFans網紅「1男激戰3女」…本尊回應了