女子私密處冒泡泡「還有蟲蠕動」 醫皺眉：通常多重伴侶才會發生

婦產科醫師鄭丞傑分享一起特殊病例，一名女性患者長期受黴菌感染困擾，這次卻發現分泌物出現異常泡泡，透過顯微鏡檢查後驚見「一直有蟲在跑」，確診為滴蟲合併黴菌感染，追問之下更揭露男友可能有其他性伴侶的真相。

醫師表示，滴蟲感染好發於年輕族群，容易發生在有多重性伴侶的人身上。 （示意圖／Pexels）

鄭丞傑在《醫師好辣》節目中提到，該名患者因經常反覆感染黴菌，家中常備藥物自行處理。但這次她發現情況不太對勁，明明已經用藥卻遲遲無法痊癒，且分泌物雖然是白色的，卻混雜了黃綠色，四處就醫都無法根治，最後才找上鄭醫師求診。

鄭丞傑表示，內診時除了發現黴菌感染外，更驚見患者私密處有泡泡出現。他指出，一看到泡泡就立刻聯想到滴蟲感染，當場使用顯微鏡檢查並請患者親自觀看。患者看到顯微鏡下的畫面當場嚇傻，難以置信地問「這是我的嗎？」鄭丞傑告訴她，確實是滴蟲在裡面活動，但肉眼無法看見，必須透過顯微鏡才能發現。

鄭丞傑進一步說明，患者確診為黴菌合併滴蟲感染，因此單用黴菌藥物無法治癒。他當場詢問患者的性伴侶是誰，得知是男朋友後，嚴肅建議「請他一起來治療，必須同時治療」，以避免交叉感染。

關於滴蟲感染的傳染途徑，鄭丞傑直言這屬於性傳染病的一種，「一定是有別人傳給妳，那男朋友當然又是有人傳給他，性病就是這樣來的」。他也提醒，面對滴蟲感染，一般塞劑效果有限，必須透過口服藥物治療才能快速痊癒。

陰道滴蟲是由名叫「陰道毛滴蟲」的寄生蟲所引起，傳染性別不分男女。（示意圖／Pixabay）

鄭丞傑曾接受《ETtoday健康雲》採訪時指出，滴蟲感染途徑只有性行為，潛伏期約五至二十八天，滴蟲存活在分泌物中，乾燥環境無法生存。他解釋，滴蟲感染好發於年輕族群，容易發生在有多重性伴侶的人身上。

鄭丞傑也提醒，年輕人感情關係多元，最好能落實安全性行為、全程使用保險套，否則就會染病，只能選擇乖乖吃藥治療。至於一般黴菌感染，他表示通常與性生活無關，多半是因為潮濕環境，像是年輕女生愛穿緊身牛仔褲、不透氣的內褲或丁字褲，喜歡熬夜、中年失眠導致抵抗力變差所引起，這類分泌物通常是白色的。

