女子私密處搔癢以為濕疹 擦藥多年無效竟罹罕見皮膚癌

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（示意圖非當事人／photoAC）

私密處長期搔癢、紅疹別輕忽，當心可能是少見的皮膚癌！皮膚科醫師黃麗珊指出，有一名婦人因私密處反覆搔癢、脫屑且擦藥多年未見改善，經皮膚切片檢查後，證實確診罕見皮膚癌「乳房外佩吉特氏病」（EMPD）。對此，黃醫師提醒，皮膚癌不一定以凸起腫瘤呈現，若病灶長期治療無效，就該考慮進一步檢查。

黃麗珊醫師昨（8）日透過臉書粉專「皮膚科 黃麗珊醫師」發文分享一起病例，該名女性患者多年來深受會陰部搔癢所苦，病灶處常出現紅疹、脫屑甚至破皮，期間嘗試塗抹多種藥膏皆無法根治。其實早在新冠疫情爆發前，就有醫師建議女患者進行切片檢查，但因女性對私密處就醫感到害羞，加上疫情阻礙，才一路拖延至今，最後鼓起勇氣切片，才發現不是濕疹，而是罹患皮膚癌。

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女患者確診「乳房外佩吉特氏病」（EMPD），此病在臨床上屬於相當少見的皮膚惡性腫瘤，該病好發於人體富含頂漿腺（大汗腺）的部位，除了最常見的外陰部與會陰部外，陰囊及肛門周圍也是好發區域。由於該病早期外觀與濕疹、黴菌感染或慢性皮膚炎極為相似，患者甚至部分醫療團隊常在初期誤判，因而延誤最佳治療時機。

針對私密處皮膚異常，黃醫師整理出5大危險警訊。若民眾私密處出現長期搔癢達數月或數年、紅疹反覆發作、擦藥效果不佳或極易復發、病灶處脫屑、糜爛、滲液，或是皮膚顏色改變、範圍逐漸擴大等徵兆，切勿自行盲目塗抹藥膏，建議立即尋求皮膚科或相關專科醫師進行專業評估。

面對許多民眾因恐懼或害羞而抗拒檢查，黃醫師強調「切片並不可怕」，皮膚切片手術通常在局部麻醉下進行，手術時間短暫且過程不適感低，卻能提供病理診斷上最關鍵的黃金資訊。黃醫師直言，許多個案病情惡化，往往不是疾病本身無藥可醫，而是卡在「再等等看」的拖延心理與害羞內向。

最後黃醫師呼籲，女性或男性若遇到私密處皮膚反覆發炎、搔癢多年治不好的狀況，不要只是抱持鴕鳥心態不斷更換藥膏嘗試。勇敢接受一個小小的皮膚切片檢查，不僅能精準揪出病灶背後的真正原因，更能幫助自己把握黃金治療期，避免讓一時的羞赧與拖延，變成無法挽回的健康遺憾。

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