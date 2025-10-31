女子約戰3男「多人運動」！遭偷拔套又被偷拍 2男起訴1人卻沒事

（社會中心／綜合報導）台北地檢署偵結一起多人性行為爭議案，3名男子與一名女子萱萱（化名）在酒吧相識後相約開房。萱萱事前表明可接受「多人行為」，但強調必須全程使用保險套；未料隔天清晨醒來，發現床上留有疑似男性體液，懷疑遭未戴套性行為，遂報警提告。檢警追查後還發現偷拍影像，最終依違反意願性行為及妨害秘密等罪起訴2人。

示意圖／擷取自 免費圖庫Freepik

調查顯示，丘姓、孫姓、馬姓3名男子當晚在酒吧與萱萱相談甚歡，其中1人試探性提出進一步「多人交流」邀約，沒想到萱萱直接答應，反倒讓男方有些猶豫，不過萱萱也提出條件，明確要求「必須全程戴套」。男子們均口頭同意，隨後一行人性致勃勃前往旅館房間。

廣告 廣告

據了解，4人在房間內徹夜狂歡，直到隔日清晨萱萱醒來時，3名男子已拋下她自行離開，此時萱萱赫然發現房內床單上，留有疑似男性體液的痕跡。她懷疑3人未遵守約定或中途拔套，氣得立即報警提告。警方循線鎖定涉案男子，並在其中一人的電子設備中，發現一段性愛影像，畫面疑似拍攝於案發當晚。

示意圖／擷取自 免費圖庫Freepik

台北地檢署指出，調查發現丘男與孫男違反萱萱要求使用保險套的意願，涉犯《刑法》強制性交罪；其中孫男趁著多人性行為時偷偷錄影，另涉偷拍行為，依《刑法》妨害秘密罪嫌併案起訴。至於馬男因生理狀況未能勃起，無法完成性行為，檢方認無犯罪事實，予以不起訴處分。

檢方強調，性行為即使事前雙方同意，但若一方違背事中約定（例如未使用防護或偷錄影像），仍可能構成違反意願之強制性交罪。全案目前已移送法院審理。

更多引新聞報導

王子認越界後舊片曝光！節目被問「要公開了嗎」 粿粿反應引熱議

王子認了與粿粿越界！節目羞談「棒棒糖」歌詞很色 網驚喊早有端倪

