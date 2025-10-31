女子約3男多人運動！2人偷拔套被起訴 他不舉獲免訴

一名女子與三男相約開房進行多人性行為，前提是全程戴套，但隔天醒來驚覺遭無套性行為。（示意圖／Pixabay）





一名女子日前與丘姓、孫姓、馬姓三名男子相約開房，儘管女子表明不排斥「多人運動」，但再三強調進行性行為時必須全程戴上保險套以確保安全。但女子隔天清晨醒來後，發現三名男子皆已不見蹤影，床上留有疑似男性體液的痕跡，讓她驚覺可能遭到無套對待或被偷拔套，憤而報警提告。

檢警接獲報案後循線追查，確認該女子意願遭違背，更意外發現有男子偷拍性愛影像，台北地檢署於今（30）日偵查終結，認定丘、孫二男涉嫌違反當事女子意願，依強制性交罪及妨害秘密罪提起公訴；而馬男則因「臨陣不舉」、未能成功發生性行為，獲得不起訴處分。

據了解，這起事件始於丘、孫、馬三名男子在酒吧巧遇女子。在酒精催化下，其中一名男子開口邀約女子進一步的親密交流。當女子一口答應後，男方仍謹慎地確認她能否接受三名男子一同參與的「多人運動」，女方當時的回覆是：「只要全程戴好保險套，確保安全就可以。」

雙方達成戴套共識後，一同前往飯店開房。不過，當女方隔天清晨醒來時，發現身邊的三名男子早已離開，只剩她孤單一人，更發現床單上有可疑的男性體液。女子直覺三男根本未遵守約定，可能是在過程中未戴套，或趁亂中偷拔保險套，違背了她的意願，因此立即決定報警，控告三男涉嫌強制性交。

警方隨後循線將三名涉案男子帶回偵訊。檢察官在偵辦過程中，一度安排雙方進行調解，但最終未能成功達成和解。檢方綜合事證，認定丘男與孫男在知悉女方「必須戴套」的明確意願下，仍實施無套性行為，已構成違背女子意願的強制性交罪嫌。此外，孫男還被查出趁著四人混戰之際，偷偷使用手機拍下了性愛影像，另涉嫌妨害秘密罪，因此對丘、孫二人都提起公訴。

至於同行第三人馬男，經調查釐清，雖然全程在場，但因為始終未能勃起，無法與女方發生性行為，因此獲處分不起訴。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110