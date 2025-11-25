女子經痛難耐近3年 子宮肌腺瘤作祟

其實每個人出生時都有所謂的「痔」，因人體肛門有縫隙，必須靠肛墊把縫隙塞滿，糞便才不會突然跑出來，且肛墊能保護底下組織如括約肌，使其不會因糞便摩擦受傷，但如果痔因為長期便秘等因素導致血管擴張，糞便就可能將其磨破而流血，或是太過用力讓結締組織鬆掉造成脫垂，就稱為「痔瘡」。 痔瘡以20～60歲青壯年居多罹患痔瘡以20～60歲青壯年居多，臨床統計，有症狀就醫者約占4～5%。痔瘡分為內痔、外痔及混合痔，不過一般人較難區分，必須就醫由醫師診斷。 內痔的主要症狀包括脫垂、腫大、疼痛、流血等，長期流血就很可能造成貧血問題；外痔症狀主要是血栓、疼痛、患者常抱怨大便後擦不乾淨，而外痔出血較不嚴重，多半是破皮流血，因此，就算覺得肛門癢，最好不要亂抓，避免導致破皮、感染。沈明宏說，有的人會感覺到痔瘡脫垂，但不會痛、沒有異狀，不影響生活，應可不就醫，一旦嚴重脫垂、腫痛難耐或是大量出血時，最好趕緊就醫治療。 血便也是大腸癌的症狀之一由於血便也是大腸癌的症狀之一，有的人發現如廁時出血就感到非常緊張，通常來說，痔瘡出血呈鮮紅色，嚴重時會明顯感到有血噴出，馬桶整個都是血，但痔瘡的出血，有可能因調整生活作息後會稍微好一些

常春月刊 ・ 11 小時前