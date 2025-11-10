女子網戀陷精品投資騙局 台中警銀聯手阻詐50萬

（中央社記者蘇木春台中10日電）台中王姓女子日前在網路認識男網友，雙方交往談網戀後對方稱認識精品店老闆，鼓吹「低買高出」進口精品投資賺差價；她到銀行要匯款50萬，行員察覺有異，聯手警方成功阻詐。

台中市警察局太平分局今天表示，太平派出所6日下午1時多，接獲轄內第一銀行太平分行行員報案指稱，有女子欲大額匯款至不明帳戶疑遭詐騙，請警方前往協助。

經員警到場了解，40多歲王女日前在網路上，認識暱稱「小任」網友，雙方未曾見面，但在網路上互動後，以結婚為前提交往；男網友日前聲稱認識香港精品店老闆，且與對方為拜把兄弟，可獲得優惠價格，鼓吹以「低買高出」方式，進口精品來台投資賺取差價。

王女得知後決定投資新台幣50萬元，當天便到銀行欲匯款到對方指定的銀行帳戶，幸行員發現王女提供非公司帳戶，且沒有投資合約、僅有1張傳真的保證書，認為有異，通報警方到場。

經員警查看王女手機對話內容，確認為假交友真詐騙手法，並舉出多項類似案例勸導，才成功阻止她匯款避免損失。（編輯：陳仁華）1141110