女子網購新衣被偷！上二手網站買「同件衣服」 真的抓到小偷了

王女和賣家面交，當場抓住小偷。圖／翻攝網易新聞

中國杭州一名王姓女子花了人民幣359元（約新台幣1600元）網購了一件新衣服，配送過程顯示已經到貨，但王女下班回家卻沒有在門口看到貨品。送貨員堅持有送貨到府，王女不想自認倒楣，她認定衣服是「被偷了」，於是靈機一動，上二手拍賣網站搜尋一模一樣的衣服，還真的被她搜尋到，她假裝是買家，然後報警，面交的時候將賣家抓住，後來由衣服編號證明二手平台上的衣服，就是王女買的那一件，這下子人贓並獲，抓到小偷破案了。

綜合中國媒體報導，王女不甘心衣服被偷，問了很多鄰居，鄰居都說沒有看到送貨員上門送貨，但是她還是不死心，掉了社區的監視器畫面，也沒有發現任何異狀，但王女就是覺得衣服一定是被偷了。

王女決定在二手平台搜尋同款的衣服，而且只搜尋「同城出貨」，特別找「最新上架」的商品，果然讓她找到一個也在杭州的賣家，才剛剛把這件同款衣服上架。

王女一開始與賣家溝通，詢問衣服是不是正品，賣家回了一張照片給她，衣服上面標示的號碼，在王女和品牌聯絡過後，確認正是自己被偷的那一件！王女馬上跟賣家說要買這件衣服，而且因為都是同城，乾脆直接面交比較方便，賣家也同意了。

隔天晚上，王女和老公一起去面交這件衣服，王女還向當地派出所報警，王女的老公在賣家和警察都到場之後，對警察說：「我們發現這個小伙子除了衣服外，還掛了許多自稱全新的東西在網上賣，怕是慣犯！」

警察當場問賣家：「你這件衣服是從哪裡來的？」賣家支支吾吾，講話都結巴了，說自己也是從二手平台上買的，警察叫他出示購買證明，他馬上垂頭喪氣，無法提出證明。

王女嘆了口氣，對這名「小偷賣家」說：「我想，我們可以不追究。畢竟你年紀這麼輕，做這種事有可能是因為碰到了困難，但這個行為肯定是不對的。我發現衣服被偷，當時情緒很激動，也很難過。但我後來也想了，你或許是一時糊塗，但行為一定要糾正回來，以後不能犯更大的錯誤，不能再這樣了。」

但是警察還是把賣家帶回了派出所，賣家坦承自己就住在王女隔壁的社區，當天看到門口的貨物無人保管，一時起了貪念，本想轉手賺點小錢，卻沒想到買家就是被偷衣服的主人，真的可以說是天網恢恢，疏而不漏，還是不要做壞事才是正確的。



