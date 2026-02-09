女子罹格林─巴利症候群 攻擊神經險癱瘓 接受免疫球蛋白治療獲控制

57歲江姓婦人原為某公司高階主管，平日工作繁忙、生活節奏緊湊，突然出現四肢無力的情況，短時間內症狀迅速惡化，連站立與行走都變得極為困難，緊急就醫，經衛生福利部豐原醫院檢查後，診斷她罹患急性「格林─巴利症候群」（GBS），突如其來的病況讓她從獨立自主的職場菁英，短短幾週時間幾乎喪失生活自理能力，身心承受極大衝擊。

豐原醫院復健科主任蘇希洵指出，格林─巴利症候群是一種急性自體免疫介導的周邊神經疾病，當免疫系統誤將神經髓鞘，或軸突視為外來物並加以攻擊，便會造成神經傳導變慢甚至中斷。此疾病常發生於上呼吸道感染、腸胃炎或疫苗接種後約一至四週，病程多在兩至四週內快速進展，隨後進入可能長達數月至一年的恢復期。臨床上常以雙下肢對稱性無力為首發症狀，伴隨麻木、刺痛、步態不穩，嚴重時甚至可能影響呼吸肌，危及生命安全。

蘇希洵表示，所幸江婦及時就醫，在急性期立即接受免疫球蛋白治療，成功控制免疫系統持續攻擊神經，病情逐漸穩定，後續在跨醫療團隊評估下，依其肌力低落、活動耐力不足及生活功能退化等狀況，規劃密集且個別化的復健計畫，治療內容包括神經肌肉促進技術、坐站與平衡訓練、步態矯正、下肢肌力強化，並搭配機器人輔助步行訓練，讓原本連站立與行走都困難的患者，透過走路機器人的輔助與智能回饋，能安全地進行高重複性且精準的步態練習，協助患者逐步恢復肌力與活動能力，經4個月穩定復健後，已能重拾自主生活。

蘇希洵提醒，格林─巴利症候群來勢往往相當迅速，民眾若出現突發性下肢無力、行走不穩、肢體麻木或刺痛等症狀，切勿誤以為只是疲勞或姿勢不良，應立即就醫檢查。只要及早診斷並接受正確治療，多數患者仍具有良好恢復潛力，病情穩定後持續復健，並結合家屬支持與心理調適，更有助患者一步步走回正常生活軌道。