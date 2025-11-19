女子職棒大聯盟初創四隊：洛杉磯、舊金山、紐約、波士頓入列
美國全新成立的女子職業棒球聯盟（Women's Pro Baseball League，簡稱WPBL）宣布，首批加盟的四支城市球隊將設於洛杉磯、舊金山、紐約與波士頓，標誌女子職棒朝全國性舞台邁出關鍵一步。
首季所有例行賽事將統一在伊利諾州斯普林菲爾德的羅賓羅伯茲球場（Robin Roberts Stadium）舉行，而非分散在各隊所屬城市。
WPBL共同創辦人史坦（Keith Stein）接受訪問時表示，聯盟希望向「美國中部」伸出橄欖枝。「我們的運動面向所有人，」他說，「初創球隊雖然都在東西海岸，我們認為把比賽帶到國家中部，是一個對整體球迷都公平的選擇。」
史坦透露，聯盟曾考慮採獨立球團老闆制度，且「有相當多潛在投資人表達願意買下球隊」。但WPBL最後決定採「單一實體」（single-entity）模式經營所有球隊，以確保聯盟競爭平衡與財務穩定。
在資金方面，WPBL的A輪募資超額完成。聯盟原本目標募得200萬美元，最終預計將完成約300萬美元的資金進帳，並計畫在2026年8月開打前再進行新一輪募資。
為尋找首季比賽場地，WPBL評估過全美約200座球場，最後鎖定可容納約5200人的羅賓羅伯茲球場。史坦表示，聯盟收到約10份場地提案，但多數屬共用設施；在斯普林菲爾德的球場，聯盟從進駐到球季結束都能「完整擁有這個空間」，這是做出選擇的關鍵因素之一。該球場以名人堂投手、前費城人王牌羅賓．羅伯茲命名。
羅賓羅伯茲球場由黃金法則娛樂公司（Golden Rule Entertainment）營運，該公司擁有多支小聯盟球隊。WPBL表示，雙方已達成合作，黃金法則娛樂將在2026年負責聯盟的棒球營運工作，並計畫於2027年替WPBL成立並管理一個發展聯盟。
聯盟首季預計自2026年8月開打，球季長度約七周。除了在斯普林菲爾德進行主要賽事外，WPBL也計畫安排前往洛杉磯、舊金山、紐約與波士頓的巡迴表演賽，但相關細節仍在規畫中。聯盟原本打算以六隊起步，最後決定先從四隊開始，並預計在2027年擴編至六隊。
在球員方面，WPBL今年8月舉辦公開選拔，吸引來自10個國家、超過600名選手參加，名單後來選拔至120人，將成為首屆選秀會的候選名單。首度選秀將採「蛇形選秀」（Snake Draft）進行六輪，每隊每輪有五個選秀權。聯盟首年每隊薪資上限為9萬5000美元，發言人並表示，聯盟將負擔球員在約六周球季期間的生活費，並提供部分贊助收入分紅。
備受矚目的潛力新秀包括前小聯盟世界賽明星戴維斯（Mo'ne Davis）以及今年加入話題球隊「薩凡納香蕉」（Savannah Bananas）的惠特莫爾（Kelsie Whitmore）等，兩人都在本次選秀的可選名單中。戴維斯表示，她最初是在社群媒體Instagram上看到WPBL的訊息，起初還以為只是「球迷自創的幻想聯盟」。直到看見美國女子國家代表隊球星雨果（Alex Hugo）談論WPBL，她才確定這項職業聯盟真的存在。
戴維斯說，「很多女性球員過去被迫改打壘球，因為在棒球上看不到未來。WPBL讓年輕女孩和其他女性，終於多了一條真正屬於棒球的道路。」
