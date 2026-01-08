女子聽信治頭痛偏方「生吞魚膽」慘送ICU 醫揭真相：比砒霜還毒

大陸一名女子聽信偏方生吃魚膽結果中毒，送急診、住進ICU治療才逃過死劫。（圖／翻攝自微博／荔枝新聞）

身體不適就該及早就醫，聽信偏方可能後果不堪設想！大陸江蘇一名50歲女子為緩解長期偏頭痛，聽信熟人推薦「生吃魚膽可清熱解毒」的偏方，照做之後卻出現腹痛和上吐下瀉，送醫發現她是中毒，導致急性肝衰竭、低血容量性休克和消化道出血，送進加護病房治療，經搶救才脫離生命危險。對此，醫師示警，魚膽比砒霜還毒。

根據陸媒《現代快報》報導，江蘇一名50歲女子聽信治偏頭痛的偏方「生吃魚膽能清熱解毒」，於是在去（2025）年12月14日上午去市場購買一條約5公斤的草魚，回家後直接生吞魚膽。未料短短數小時內，女子出現腹痛、嘔吐、腹瀉等嚴重不適症狀接連出現，血壓驟降、脈搏變慢，家人隨即將其送醫急救。

收治女子的江蘇大學附屬醫院表示，患者送抵急診時已呈現危重狀態， ALT和AST肝功能指標均高於正常值數百倍，屬典型急性肝衰竭，加上血壓僅46／24mmHg，並伴隨休克及消化道出血徵象。醫療團隊研判情況危急，立刻將女子轉入急診重症監護室，進行血漿置換及連續性血液淨化（CRRT），同時給予升壓與保肝治療，搶時間排除毒素、穩定生命跡象。

經密集治療5天後，患者肝腎指標逐漸恢復，同年12月19日轉回普通病房，目前已康復出院。醫師指出，魚膽毒素會直接攻擊肝臟與腎臟，可能引發急性肝腎衰竭、溶血、心肌損傷，甚至造成心律失常、腦出血及死亡。而目前醫界並無專門解毒藥，僅能依賴血液淨化方式減少毒害，所幸患者就醫及時才逃過一劫。

醫師也以這起病例強調，許多人誤以為魚膽具有「清熱解毒」的療效，甚至認為煮熟或泡酒即可去毒，但其毒素耐高溫、耐酒精，化學性質極為穩定，任何方式都無法破壞毒性。尤其淡水魚如草魚、鯉魚、鯽魚的魚膽毒性與體型成正比，魚越大毒性越強，「甚至比砒霜還危險，只需少量就足以中毒，嚴重者可能致命。」

因此，醫師也呼籲，切勿輕信民間偏方或未經證實的說法，魚膽沒有任何藥用價值，更不能當作治療頭痛或身體不適的方式，一旦誤食出現噁心、腹痛、乏力等症狀，務必立即就醫，以免釀成無法挽回的憾事。

