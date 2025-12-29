女子與丈夫吵架後墜25樓奇蹟生還 檢調推測這原因減輕衝擊力

泰國一名26歲女子與丈夫吵架後，從25層樓高下墜，雖身受重傷仍保住了性命。圖／翻攝自「โจโฉ 」臉書

泰國28日一名女子因為與外籍丈夫吵架，從25樓墜下竟奇蹟般地倖存下來！調查人員認為，女子能存活的關鍵可能是受到強風的幫助，將女子吹到下方的游泳池，減輕了墜落的衝擊力。即使如此，女子還是遭受重傷，緊急送醫急救。

根據《Thaiger》報導，救援人員於28日早上收到豪華公寓保全人員的緊急求救電話，稱一名女子從大樓高處墜落。救援隊抵達現場後，發現一名女子躺在公寓泳池邊，全身溼透，口鼻出血，傷勢嚴重，便立刻將其送往醫院緊急治療。

警方調查顯示，女子為26歲的泰國公民，與外籍丈夫居住在這棟公寓大樓的25樓，並根據目擊者供述，在墜樓發生前，有聽到這對夫婦有激烈爭吵。警方目前還不確定這起事件是意外、跳樓，或是遭人推下，已將她的外籍丈夫帶回警局詢問，將持續盤查證人供詞與監視器影像。

調查人員指出，女子能存活下來實屬萬幸，他們推測可能是強風將她的身體吹入下方的游泳池，這可能減輕了她下墜的衝擊力，不過就算如此，女子仍因高樓墜落而身受重傷。



