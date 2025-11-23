南投一名48歲女子因與男友爭吵，心情不佳竟買下一瓶58度高粱酒一飲而盡，導致酒精中毒不省人事！女子原本不喝酒，卻因情緒低落而「買醉」，警消獲報趕抵現場發現她已成「爛泥」，連站都站不起來，只好由救護人員以擔架抬上救護車送醫。醫師表示，一次喝下145cc的58度酒，酒精量已達致死量，所幸經急救後已無礙。專家呼籲切勿以酒精逃避問題，反而易造成嚴重健康風險！

女子與男友吵架「一口乾掉58度高粱」！警方現場驚見她乾嘔不止。(圖／TVBS)

南投一名48歲女子因與男友爭吵，心情不佳竟買下一瓶58度高粱酒一飲而盡，導致酒精中毒不省人事！女子原本不喝酒，卻因情緒低落而「買醉」，警消獲報趕抵現場發現她已成「爛泥」，連站都站不起來，只好由救護人員以擔架抬上救護車送醫。醫師表示，一次喝下145cc的58度酒，酒精量已達致死量，所幸經急救後已無礙。專家呼籲切勿以酒精逃避問題，反而易造成嚴重健康風險！

廣告 廣告

女爭吵後「一瓶高粱乾掉」 醫：致命風。(圖／TVBS)

南投市一名48歲毛姓女子因與男友爭吵而心情低落，前往超商購買一瓶58度金門高粱酒並一飲而盡，導致醉倒不省人事，最終被送醫治療。這位平時不喝酒的女子因情緒不佳而選擇「買醉」，造成酒精中毒症狀，引發警方及救護人員出動處理。醫師提醒，快速大量飲用高濃度酒精會迅速被人體吸收並抑制腦部功能，可能導致嚴重健康風險，甚至有致命危險。

事件發生在南投市，一名48歲毛姓女子因與男友吵架，情緒低落之下前往超商購買一瓶58度金門高粱酒，並一口氣喝完整瓶，結果醉得不省人事。現場桌上除了空酒瓶外還有一杯飲料，女子因酒精攝取過量而不斷乾嘔，員警見狀貼心地輕拍她的背部，希望能讓她舒服一些。

女爭吵後「一瓶高粱乾掉」 醫：致命風。(圖／TVBS)

警方到場後詢問女子是否能夠自行移動，女子回應已無力氣行動。此時，女子家人也趕到現場，對她表示不滿，指責她造成警方、救護車出動，還影響店家正常營業。家人與警方合力試圖將女子扶起，但因女子已經醉成「爛泥」般癱軟，即使合力也無法將她扶起。由於情況嚴重，救護人員最終使用專業擔架將女子抬上救護車。值得注意的是，雖然兩人先前發生爭執，但女子的男友並未置之不理，也趕到現場陪同就醫。

南投醫院神經內科主任張嘉為表示，快速大量飲用高濃度酒精會被人體迅速吸收，到達腦部後會造成腦部抑制。張嘉為強調，這種情況需要送醫打點滴，加速代謝醒酒，千萬不能讓患者自行昏睡。專家研究顯示，酒精的「最低致死劑量」約為每公斤體重1.4克。以60公斤成人計算，一次飲用145cc的58度高粱酒所含酒精量已達危險水平。由於每個人對酒精的耐受度不同，所幸這名女子經過醫療處理後已酒醒返家。這起事件也提醒大家，酒精無法真正解決問題，反而可能帶來更多健康風險。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康，請勿酒駕

◎未滿18歲者禁止飲酒

更多 TVBS 報導

高雄男子凌晨「撞警車」後落跑 「逆向蛇行」遭逮送辦

沉迷推幣機！6旬男忘吃飯「低血糖昏迷」 醫：嚴重恐喪命

小學男童睡到動物園站！公車坐過頭 站牌又睡倒 路人驚報案

陸女參加公司飯局隔日亡！體內驗出「精液」卻不立案 家屬怒了

