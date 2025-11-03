女子蜷縮睡「投幣置物櫃」！警開門叫醒見1物 網秒猜不是中國人

國際中心／張尚辰報導

一名女子睡在東京街頭的投幣式置物櫃中。（圖／翻攝自X平台@alex001050）

日本街道上經常可以看見一整排的投幣式置物櫃，可以供行李很多的遊客暫時存放。不過，近日日本東京的繁華街區歌舞伎町卻出現非常怪異的一幕，有一名女子竟抱著娃娃在投幣式置物櫃中熟睡，當場引起警方的密切關注，一名日本網友將這幕拍下上傳後，立刻吸引網友熱議。

網友將影片上傳至社群平台「X」，影片中可以看見，在歌舞伎町知名壽喜燒連鎖店「MOMO PARADISE」樓下，有一整排的置物櫃，其中有一名女子抱著小熊維尼的玩偶，整個人蜷縮在櫃中睡覺，警方也到場關注。

警方不僅輕聲將女子喚醒，還細心的將鞋子擺好，方便女子穿上，這畫面讓原PO不禁直呼「把投幣置物櫃當成旅館用的觀光客。真是太強了…」。

貼文發出後，吸引不少網友留言，紛紛表示真的很不可思議，「真的是遊客嗎？還是是離家出走的日本人？」、「這樣睡覺真的感覺好嗎？」、「也許他以為這是家著名的膠囊旅館」、「這種省錢妙招簡直太棒了」。

另外，臉書粉專「日本省錢小站」也轉發貼文，提醒旅客雖然日本的投幣式置物櫃可以遮風擋雨，但並不是可以拿來休息過夜的地方，如果以後越來越多人效仿，或許置物櫃上的標語會多一條「不許在裡面睡覺」。

不少台灣網友也紛紛留言，「未看先猜中國人」、「亂說，中國人能抱着小熊維尼嗎」、「被鎖上就不用出來了」、「還以為藏屍體」、「拿個紙箱睡公園都比置物櫃空間大」、「真·膠囊旅館」、「能躲雨的地方那麼多非要做這種迷惑行為」。

