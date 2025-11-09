女子被好友囚禁5個月！鎖鐵鍊虐待、BB槍掃射 理由超傻眼

女子被囚禁的地方。圖／翻攝紐約郵報

美國德州一名女子被囚禁在一戶住家的後院長達5個月，而且手腳還被鎖上鐵鍊，被發現時衣衫不整，是半裸狀態。女子這5個月遭到5名朋友的虐待，不僅每天暴力折磨她，還會用BB槍瞄準她發射子彈。涉嫌囚禁女子的5人供稱，會這樣對待女子，理由是因為「不再喜歡她了」，讓人聽了超傻眼。

據紐約郵報報導，10月30日上午9點左右，奧斯汀警察局（Austin Police Department）接到報案電話，稱一名女子在一戶人家的後院被鎖住，警方派人趕到現場，發現這名身份不明的女子身受重傷，腰部以下赤裸，被銬在拳擊沙袋架上。

救援人員迅速嘗試解救這名女子，但由於女子被鎖鍊、手銬等器材鎖得相當緊，警方特地請求消防部門出動特殊機具剪開鎖鍊。警方表示，該女子表現出身體痛苦的樣子，她的身上有明顯的傷痕，與長時間被束縛的情況相符。

當警消努力解救這名女子時，屋內的5個人注意到了後院的騷動，他們馬上拔腿就跑，但立即被警方抓住並拘留。警方還在屋內發現了2名幼童，決定將他們安置在兒童保護服務機構。

警方表示，5名嫌犯分別是51歲的米歇爾·加西亞（Michelle Garcia）、21歲的克里斯特爾·加西亞（Crystal Garcia）、32歲的馬切·卡尼（Mache Carney）、30歲的胡安·巴勃羅·卡斯特羅（Juan Pablo Castro）和21歲的梅納德·勒費弗斯（Maynard Lefevers），他們涉嫌將女子囚禁了5個月。

報導指出，受到囚禁的女子告訴警方，她和這些人原本是朋友，但某一天，這些人決定「不再喜歡自己」，所以決定把自己關起來，從那天之後她就一直在後院生活，每次試圖逃跑都會遭到毆打。

女子每天只被餵食一餐，並被銬在金屬健身架上，有時她的雙手都被鎖在背後。嫌犯之一的米歇爾·加西亞解釋，每天只給受害者吃一頓飯是因為受害者變胖，但警方卻說，受害女子看起來嚴重的營養不良。

受害女子還表示，在被救出的前一晚，她的褲子滑落下來，隨後，她被BB槍射擊，被銬在後院的架子上，半裸著被留在那裡過夜，作為懲罰，當時氣溫驟降至華氏40度（約攝氏4度）左右。

在被囚禁期間，女子遭受了嚴重的傷害，包括開放性傷口、手腕嚴重腫脹、手腳組織缺失、BB槍彈丸造成的廣泛疤痕以及嚴重的面部創傷。她被送往當地醫院後，醫生診斷她的傷勢與數週遭受酷刑和束縛相符，她的右眼甚至嵌有一顆BB彈。

犯案的胡安·巴勃羅·卡斯特羅說，自己不想觸碰到女子，所以想用BB槍直接殺了她，還說自己很討厭女子。

而在屋子裡的1名4歲男童（胡安·巴勃羅·卡斯特羅的兒子）說，只要受害女子做錯事，爸爸就會拿槍射她，媽媽馬切·卡尼就站在一旁觀看。

報導指出，5名嫌疑人全部被捕，被控以加重綁架罪、加重攻擊罪、傷害老人或殘疾人罪以及非法拘禁罪。他們目前都被關押在特拉維斯縣監獄（Travis County Jail ），保釋金為美金30.5萬元（約新台幣945萬元）。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



