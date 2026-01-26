女子被野狗狂追「驚慌墜橋重摔」吊掛起已意識不清
台中市太平區一江橋25日晚間8時1分發生一起墜橋意外事件。根據初步調查，一名女子行經該橋時，疑似遭遇野狗追逐，在奔逃過程中不慎跌落橋下。
事發後，該名女子尚有意識，隨即撥打電話向親友求助，親友接獲通知後立即轉報警消單位。台中市消防局接獲報案，迅速調派車籠埔分隊及國光分隊，共計出動消防車5輛、消防人員10名前往現場進行救援。
消防人員於晚間8時6分抵達現場，立即展開搜救作業。經過27分鐘的搜尋，於8時33分成功找到墜橋女子的位置。救援人員隨即展開吊掛作業，歷經9分鐘的救援行動，於8時42分成功將該名女子吊掛至橋面。
然而，當女子被救起時，已呈現意識不清的狀態。消防人員立即給予初步醫療處置，並將其送往國軍台中總醫院進行後續治療。根據醫院最新回報，該名女子目前暫無生命危險，正在接受進一步的醫療照護。
針對此起意外事件的詳細原因及經過，轄區太平分局已介入調查，將進一步釐清案發當時的具體情況，包括野狗出沒的原因以及橋梁安全設施是否完善等相關問題。
