女子誤中假交友真詐財 警攔阻成功保住八萬元

%E5%A5%B3%E5%AD%90%E8%AA%A4%E4%B8%AD%E5%81%87%E4%BA%A4%E5%8F%8B%E7%9C%9F%E8%A9%90%E8%B2%A1%E8%AD%A6%E6%94%94%E9%98%BB%E6%88%90%E5%8A%9F%E4%BF%9D%E4%BD%8F%E5%85%AB%E8%90%AC%E5%85%83

《圖說》中市警一分局西區派出所日前獲報，指大全街郵局內有一名婦人疑似遭遇詐騙，請警方到場協助，警員李建安及張智揚獲報後立即趕赴；經瞭解，四十八歲的林姓女子透過通訊軟體LINE認識一名男子，雙方相談甚歡，不久，該名男子便向林女表示「母親身體不適急需醫療費用」，請求她先行協助匯款八萬元，林女信以為真即到郵局準備匯款，適行員關懷詢問發現有異向警方通報，警員到場以實際案例進行分析說明，恍然大悟的林女旋打消念頭，警方成功阻詐。（民眾網許順德翻攝）