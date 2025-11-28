女子誤把「水牛點頭」當作打招呼？真相曝光網友直呼：超驚險！

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外一名女子在郊區公園與一群水牛「溝通失敗」的驚險互動，在網路上引發熱烈討論，女子原以為牛群對她「點頭」是表現出友善的意思，因此她也禮貌回應，但沒想到這個動作其實是代表著願意「接受挑戰」，讓網友看完都忍不住為她捏了一把冷汗。

這名女子當天在公園散步時，突然察覺身後站著一頭水牛，正安靜地盯著她觀察，而其他牛則保持著距離，起初女子並未感受到威脅，還主動跟牛發出叫聲互動，並隨著一頭母牛朝她點了點頭，也開心地立刻模仿牛的動作回禮。

廣告 廣告

卻沒想到女子回禮後，牛群的反應開始變得異常，原本觀察她的大水牛逐步靠近，其他牛也從遠處慢慢圍攏過來，此時女子才意識到不對勁，她一邊嘗試用溫和的口吻與牠們說話，一邊小心觀察周圍動靜，再慢慢後退，不敢馬上轉身狂奔。

女子同樣禮貌回禮後，沒想到水牛群卻慢慢地越靠越近

(示意圖/Unsplash)

所幸女子最終順利脫離牛群的包圍，回到家後她立刻上網求助，想弄清楚牛群的行為代表什麼，才了解到原來自己將「點頭」的動作，誤以為是友善的打招呼，完全不知道這個動作其實在牛群中代表的是挑釁意味。

故事曝光後，許多網友紛紛在底下留言，幫大家科普知識，不少人指出當牛點頭時，是代表在展示武器與下戰帖的動作，而女子學著點頭回禮，等同直接答應了對方的約戰，這也讓她恍然大悟，理解當下母牛看見她回應後為何會驚訝退後。