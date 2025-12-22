女子買4千元門票竟遭掏空825萬 刑事局攜手Whoscall防詐

【警政時報 鄭元毓、徐煜勝／綜合報導】近期出現大量冒用「7-11賣貨便」名義的網路購物詐騙，新北市一名女子因購買日本偶像演唱會門票，落入詐騙集團設置的「假實名認證」陷阱，在短短期間內遭掏空帳戶，損失金額高達新台幣825萬餘元。刑事局日前宣布攜手防詐APP「Whoscall」推出互動式防詐快訊，提醒民眾務必提高警覺。

根據「165打詐儀錶板」最新統計，今年11月「網路購物詐騙」占比29.9%高居首位，其中以「演唱會門票詐騙」最具代表性。這起案例中，被害女子在社群平台Threads購買轉售門票，假賣家提供偽造的「7-11賣貨便」網址，誘使被害人點擊並導向假客服。詐騙集團先以「轉帳失敗」、「須完成實名認證」為由，要求被害人操作網銀，甚至由假賣家在一旁「演戲」，宣稱自己的帳戶因買家認證未過而遭凍結，藉此引發被害人的愧疚感與壓力。

刑事局指出，詐騙集團極為狡詐，起初以單筆轉帳3萬元的上限騙取款項，在發現被害人財力雄厚後，竟以話術慫恿其開通數位銀行「一鍵開通大額轉帳功能」，將額度提高至10萬元。被害女子在假客服指示下，前後操作轉帳及提供網銀QR code付款碼共114筆，直到戶頭內825萬餘元全數遭掏空，假賣家以「認證失敗、改找新買家」為由封鎖帳號後，女子才驚覺受騙。

針對高發的假網拍詐騙，刑事局分析其手法多為提供假網站顯示「需實名認證」，進而導引聯繫線上客服，要求進行網銀轉帳驗證或提供無卡提款QR code。刑事局呼籲，年底國內外熱門演出眾多，粉絲應透過合法管道購票，切勿相信任何要求「實名驗證」而操作匯款或提供網銀支付憑證的訊息。

為了提升全民識詐能力，刑事局自今年12月起與Whoscall合作，每月推出防詐快訊及「防詐隨堂考」互動機制。民眾可透過APP吸收最新防詐資訊，並透過答題獎勵機制增加關注度。警方強調，警民合作與教育普及是降低受害風險的關鍵，呼籲大眾共同守護財產安全。

