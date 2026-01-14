女子賽事禁跨性人參加 最高院傾向支持各州禁令

最高法院可望維持各州禁止跨性人參加女子運動賽事的法律。圖為反對跨性人參加女子運動賽事的民眾13日在最高法院前示威。(路透)

保守派大法官占多數的最高法院13日在三個多小時的辯論中暗示，他們可望維持各州禁止跨性人參加女子運動賽事的法律，傾向裁定各州禁令既不違反憲法，也不違反聯邦民權法「教育法修正案第9條」(Title IX)；此修正案禁止教育領域的性別歧視。

美聯社報導，最高法院過去一年已多次做出不利於跨性別者的裁決。全國有逾20個共和黨州已通過禁止跨性別者參加女子運動賽事禁令。13日最高法院審理愛達荷州及西維吉尼亞州禁令所引發的法律挑戰，預計6月或7月初作出判決。

廣告 廣告

在評估跨性別者提出的性別歧視指控以及各州提出有必要保障女性運動公平競爭的主要論點時，曾在女兒籃球隊當教練的大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)認為，「教育法修正案第9條」大幅促進了女子體育運動發展，他擔心若裁決推翻了Title IX，有些女性與跨性別運動員比賽時會失去獲得名次的機會；卡瓦諾稱這種傷害「不能視而不見」。

2020年最高法院裁定LGBTQ族群受聯邦民權法保護，該法禁止職場性別歧視。最高法院當時認為，雇主因跨性別者特徵和行為而做出懲罰決定時，「性別扮演不可忽視角色」。但去年六位保守派大法官做出維持各州禁止為跨性別未成年人提供性別確認治療的禁令時，拒絕採用相同分析。

首席大法官羅伯茲(John Roberts)對2020年案曾支持職場歧視指控，但他13日表示，2020年案與當前爭議存在差異。

三位自由派大法官在辯論時，似乎更專注爭取多數大法官支持一項範圍較窄的裁決，允許受審案件涉及的個別跨性別運動員勝訴。

美聯社-NORC公共事務研究中心去年10月民調顯示，約六成成年人「強烈」或「有些」贊成要求跨性別兒童和青少年只能參加與其出生性別相符的運動團隊，而不是與自我認同性別相符的團隊；約20%成年人「強烈」或「有些」反對，約25%沒意見。

更多世界日報報導

好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天

全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商