女子超商求援 指母親被擄走 警方證實烏龍報案 虛驚一場

1名江姓女子指母親遭人擄走，警方證實江母無恙，並將精神狀況不佳的江女護送回家。（記者趙智偉翻攝）

1名江姓女子日前衝進超商求援，直呼母親遭人擄走，警方據報到場，不見求援的江女，反而循線找到江女母親；江母表示女兒近日精神恍惚，請求警方協尋，警方最後在社區停車場找到江女，證實是烏龍報案，虛驚一場。

27歲的江姓女子，25日衝進一家超商求援， 慌張的訴說母親遭人擄走，店員聽聞便協助報案；基警二分局八斗子分駐所據報，警員溫效賢、黃映儒火速趕往現場處理。

警方在超商內不見報案的江姓女子，便調閱監視器查看江女行蹤，並向店員詢問江女求援過程；之後，警方循線找到江女母親，江母告訴警方，他的女兒近日心緒不佳，精神狀況恍惚，且又聯繫不上，擔憂女兒在外遊蕩發生危害，請求警方協尋。

警方在檢視監視器後，於江女所住社區的地下停車場內找到江女，便將他護送回家，結束一場烏龍報案事件。

基警二分局呼籲民眾，如身邊有親友心緒不佳或精神狀況不甚良好，應多加留意，必要時得強制就醫，避免發生危害。