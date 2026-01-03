女子跳車裸奔 情侶為錢吵架40歲婦人嚇壞路人

cnews204260103a05

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市板橋區文化路一段一帶，板南線新埔捷運站外，昨（2）日晚間6時26分左右，1輛自小客車內，突然衝出1名全裸女子，沿著道路狂奔。海山警分局表示，在附近文化路及陽明街口，負責交通疏導的員警獲報，立刻上前了解處理，並通報支援警力與衛生單位，由於鄭姓婦人有憂鬱症紀錄，雖已服用藥物數年，但評估後認為有強制送醫必要，仍將她送往亞東醫院安置，婦人身上沒有明顯傷勢。

警方調查，轎車駕駛是38歲的陳姓男子，他與跳車的40歲鄭姓婦人，是交往中的情侶。現場檢視陳男情緒穩定，而且沒有酒駕或毒駕等情形，車內也未發現有違禁物品。初步了解，2人在車上疑因婦人提及與前夫所生的小孩患病，在金錢觀念不符下，2人爆發口角爭執，婦人認為陳男未適度關心，突然情緒失控，暴怒下脫光衣服直接衝下車。

警方表示，已將陳男帶返派出所釐清案情，雖然婦人不提出告訴，但員警將依家庭暴力防治法進行職權通報。

照片來源：新北市警方提供

