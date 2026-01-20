女子這原因 一感冒臉就腫痛、鼻腔飄腐敗味

記者李鴻典／台北報導

近期冷氣團一波波來襲，氣溫驟降、乾冷空氣刺激，讓不少民眾出現鼻塞、濃鼻涕、鼻涕倒流或臉部悶痛等不適症狀，耳鼻喉科門診中也觀察到鼻部與鼻竇相關疾病明顯增加。恩主公醫院提醒，若鼻塞、黃綠色濃鼻涕、嗅覺下降或鼻涕倒流等症狀反覆出現，且持續超過三個月，恐已屬慢性鼻竇炎，應及早就醫評估，以免影響生活品質。

3D立體導航系統在手術前，會先將病人的電腦斷層影像匯入系統，進行三維立體重組。（圖／恩主公醫院提供）

恩主公醫院耳鼻喉科醫師郭哲麟分享個案表示，一名38歲女性從事服務業，長期受到鼻涕倒流、慢性咳嗽與濃痰困擾，只要一感冒，兩側臉部就會明顯脹痛，尤其集中在眼窩內側周圍，嚴重影響工作與生活。經耳鼻喉科內視鏡與電腦斷層檢查後，發現雙側鼻竇皆有慢性發炎情形。

一名38歲女性從事服務業，長期受到鼻涕倒流、慢性咳嗽與濃痰困擾。（圖／資料照）

該名患者曾接受鼻噴劑與口服藥物治療數週，但症狀改善有限，仍反覆發作，經醫師綜合評估後，建議進一步接受鼻竇內視鏡手術。術後配合定期回診與鼻腔沖洗，原本鼻腔內常出現的異味、類似腐敗或發酵的氣味已消失，鼻涕倒流、臉部悶痛與呼吸不順等症狀也明顯改善，呼吸感覺更加清新順暢。

郭哲麟醫師表示，部分慢性鼻竇炎患者在接受藥物治療後仍反覆發炎，或合併鼻息肉、先天或後天的解剖結構變異時，便會評估進行手術治療。過去傳統鼻竇內視鏡手術，主要仰賴醫師的臨床經驗，在手術過程中即時對照內視鏡畫面與術前電腦斷層影像，判斷目前器械所在位置與周邊解剖構造，對醫師的空間辨識能力與經驗要求較高。

隨著醫療科技進步，鼻竇內視鏡手術已結合 3D 立體導航系統。手術前，會先將病人的電腦斷層影像匯入系統，進行三維立體重組；手術進行中，透過器械偵測，導航系統可即時顯示器械所在位置，並同步對應病人影像資料，如同開車使用即時導航一般，協助醫師清楚掌握操作方向與位置。

郭哲麟醫師指出，鼻竇結構周圍緊鄰眼睛、腦部與重要神經血管，部分區域僅相隔數毫米，甚至可說是「一牆之隔」，一旦方向判斷出現誤差，便可能增加手術風險。對於解剖構造較為複雜，或曾接受過鼻竇手術、結構已改變的患者而言，手術定位的難度更高。

郭哲麟醫師提醒慢性鼻竇炎日常生活保養同樣重要。（圖／恩主公醫院提供）

透過 3D 立體導航系統輔助，醫師可在手術過程中即時確認器械位置與重要結構之間的相對關係，有助於提升定位準確度、減少方向誤判，並在兼顧安全的前提下，降低出血量與神經血管損傷風險。此系統常應用於慢性鼻竇炎合併鼻息肉、反覆手術後解剖改變的個案，亦可運用於鼻淚管阻塞、部分顱底病灶，甚至經鼻內視鏡進行的腦下垂體相關手術，協助醫師在狹窄空間中進行更精確的操作。

郭哲麟醫師強調，並非所有慢性鼻竇炎患者都需要接受手術治療，是否進入手術評估，仍須依症狀嚴重度、影像檢查結果與藥物治療反應綜合判斷。鼻竇炎的治療可分為非手術與手術方式，非手術治療包括口服藥物、鼻噴劑與鼻腔沖洗，當傳統治療效果有限時，才會考慮安排手術。

此外，日常生活保養同樣重要，規律進行鼻腔清潔與沖洗，有助清除濃稠分泌物與過敏原，同時，也建議民眾勤加打掃居家環境，降低塵蟎、黴菌與寵物毛屑等過敏原或刺激物的接觸風險。不論是抽菸或暴露於二手煙，都會降低鼻腔黏膜的纖毛功能，讓濃鼻涕蓄積而不容易排出，更容易造成後續的鼻竇炎產生與復發。

