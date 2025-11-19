女子運動受衝擊！澳洲2橄欖球隊解散 女足球員靠熱情續夢

圖／TVBS

澳洲女子體育活動正面臨資源不均的殘酷現實。新南威爾斯州兩支女子橄欖球隊，因缺乏經費和體制支持，被迫解散；此外，在北領地偏遠小鎮，一群年輕女孩也遭遇裝備不足的困境。然而，她們憑藉對足球的熱情迎難而上，主動組建一支女子球隊，不僅為社區帶來積極力量，更以堅韌精神證明，體育的力量能夠超越物資與地域限制，帶來鼓舞人心的希望。

澳洲新南威爾斯州，女子橄欖球熱潮年年攀升，但偏遠的一座邊境小鎮近日卻傳來殘酷消息。因為當地兩支女子球隊，不得不在本季解散，這份衝擊直接砸向了懷抱熱情的選手們。

橄欖球隊員 喬丹：「我當時情緒非常沮喪。我們真的很想上場比賽，但那個時候已經有一些人去了其他球隊，有些人則決定不打或改打聯盟式橄欖球，說實話，這真的很令人難過。」

儘管這些女性運動員對橄欖球抱有滿腔熱忱，但這份熱愛終究敵不過現實。兩支隊伍相繼解散的原因，就在於難以長期維持足夠人數，許多隊員往往必須在工作、家庭與興趣之間做抉擇，無法堅守自己的體育夢。

橄欖球隊員 沃倫：「就像男生一樣，我們下班後會來這裡，加入球隊，融入這個圈子，展現自己。對很多女性來說，她們也是媽媽，還要忙自己的生活，所以對她們來說，這也是一種抒發的方式。」

當地的球隊主席坦言，在體制與現實考量下，隊上的每一分經費都必須優先投入到讓男子一線隊保持競爭力。這項抉擇，使得女性球員們被迫在沒有薪水以及資源挹注的情況下，單純憑藉熱情與意志力支撐，最終，因為缺乏實際支持，球隊難以繼續經營，也只能宣告解散。

橄欖球隊員 喬丹：「大家都把男子比賽看得很重要，但我覺得女子賽事其實也同樣重要。」

然而，這類資源不均的挑戰不僅出現在城市邊緣，在北領地偏遠的另一座小鎮，年輕女孩們也面臨著同樣困境。由於地理位置偏僻，這些女性球員的處境更為艱難，許多人必須赤腳或穿著借來的球鞋踢球，在缺乏裝備與參賽機會的情況下，努力追逐自己的體育夢想。

女子足球隊教練 麥卡倫：「問題是要怎麼讓她們穿上鞋子，而且得一直穿著，這才是難點。」

所幸，這群女孩並沒有被困境打倒，她們主動籌組了一支名為「Borroloola Strikers」的女子足球隊，讓這項運動成為當地最受歡迎的社交活動，不僅凝聚了年輕一代，更強化了整個社區的向心力，也為自己開闢了一個排解壓力的情緒抒發口。

女子足球隊員 米勒：「這裡的年輕女孩大多只是想透過踢足球，暫時遠離生活中的煩心事，她們可以來這裡踢球，聊聊天、運動、享受彼此相處的快樂。」

對於這群身處球隊的女性選手們來說，足球遠不只是在場上競技，同時更是她們追求自我成長、為家人爭光的重要方式；而她們心中的那份指引，來自於一位從當地走上全國舞台的職業足球員，這個榜樣激勵著所有人努力向前，積極在體育場上爭取更多認可。

女子足球隊員 米勒：「啟發我走上這條路的足球員是沙丁．埃文斯，她也是來自博羅盧拉的。對，她是一位非常有自信又真誠的馬拉族女性，來自博羅盧拉。」

北領地足球協會執行長 蒙帝斯：「最重要的，首先就是讓她們繼續享受比賽、愛上比賽，過程中自然就能看出誰想更上一層樓，再幫她們找到成長的路徑。」

這支女子足球隊的成立與堅持，證明了體育的力量能夠超越物資困境與地理限制，在偏遠的土地上燃起希望；她們展現出的這股為平等而戰的堅韌精神，也成了澳洲女子體育界最鼓舞人心的力量。

