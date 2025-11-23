女子過海關 裙內竟藏「229隻活魚」想走私！當場被抓獲

女子掀開裙子，裡面竟夾帶229隻活魚。圖／翻攝海關發布

中國廣東深圳南邊臨著香港北區羅湖，日前羅湖海關在一名女子想要入境的時候，發現牠的蓬鬆的裙內吊著兩個大塑膠袋，袋子裡面竟然是活生生的鮮魚，而且還有229條之多！雖然女子假裝鎮定的過海關，但還是被抓到了，闖關失敗。

中國「海關發布」公布影片，只見女子假裝玩手機、淡然的通過海關，她身穿無袖上衣和黑色裙子，裙子看起來相當澎，當場就被海關叫到一旁檢查。女子被帶到小房間後，被搜身時坦承自己攜帶未經申報的活魚，分別用兩個大塑膠袋，吊掛在腰部，兩袋活魚才會讓她的裙子看起來特別澎。

廣告 廣告

女子腰上綁著兩個塑膠袋，裡面裝的就是229隻活魚。圖／翻攝海關發布

海關打開女子夾帶的塑膠袋，也看到傻眼。圖／翻攝海關發布

羅湖海關表示，後經動植物檢驗檢疫技術中心鑒定，這229隻活魚為平鰭鰍科魚。平鰭鰍科魚是適應急流的淡水魚，腹鰭特化為吸盤狀結構，多分布於亞洲山區溪流，為特色觀賞魚。

女子夾帶的平鰭鰍科魚。圖／翻攝海關發布

根據中國農業農村部、海關總署公告第470號，平鰭鰍科魚屬於《中華人民共和國禁止攜帶、寄遞進境的動植物及其產品和其他檢疫物名錄》中規定的禁止進境物，禁止攜帶、寄遞進境。女子想要一次走私229隻，數量如此龐大，也難怪會被發現。

網友看後紛紛留言表示「第一關的安檢是怎麼通過的啊」、「海關人員每個都火眼金睛」、「我想知道為什麼這種魚不讓入境，是有什麼危害嗎？」、「還好發現了，不然不知道又要有什麽生態危機了」、「229條活魚，這個數量有點多啊」、「裙內藏魚229條…畫面感太強了，這女子心理素質得多強才能走得這麽穩」、「女子這波操作刷新了我的認知，裙擺不是時尚裝飾，成走私工具了？」、「這操作我也真是服了」。



回到原文

更多鏡報報導

阿公竟教「3歲孫子」抽菸！ 路人傻眼：一看就是老菸槍

色姨丈對13歲外甥女下手！三度性交還喊老婆 她報告老師…下場曝光

女子遭割頸「全裸逃超商」案情大反轉 警抓兇手竟是小王！尪最後才知被戴綠帽