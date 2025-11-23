女子遭割頸「全裸逃超商」案情大反轉 警抓兇手竟是小王！尪最後才知被戴綠帽

女子被砍，全裸逃至超商，員警幫她叫救護車送醫。示意圖／攝影陳儷文

桃園市一名50歲莊姓女子，今年9月15日晚間裸身僅抓著一條浴巾，全身流血衝到一間超商求救，恰好碰見正在巡邏簽到的員警。員警沿著血跡一路追到一間民宅的浴室，發現一名男子正在自殘，他自稱是莊女的男友，兩人想要殉情。但檢警事後調查，發現莊女已婚，丈夫另有他人，這名拿刀刺傷莊女又自殘的男子只是「小王」，而莊女的丈夫直到被警方通知，趕到醫院探望老婆，才知道老婆外遇，自己老早就被戴綠帽了。

事發當日，莊女與54歲小王呂姓男子因故吵架，並提出要和他分手。呂男心生怒意，趁莊女進浴室洗澡時，持刀闖進浴室，朝著莊女的頸部猛力揮刀。莊女受傷後顧不得赤身裸體，隨手抓了一條浴巾就往外逃，直接衝到樓下的便利商店求救，剛好遇上正在巡簽的桃園警分局景福派出所員警。

員警第一時間幫莊女叫救護車，隨後沿著莊女留的血跡，一路追查到6樓呂男的租屋處，發現大門敞開，員警於是小心翼翼地進入屋內，最後再浴室裡找到正在自殘的呂男，他的左手手腕有明顯傷口，且意識已經開始模糊，僅向員警表示自己和莊女是情侶，兩人身上有傷是因為想要一起殉情，員警見狀趕緊讓呂男也送醫急救。

莊女和呂男被送醫急救之後，所幸都沒有生命危險。事後檢警展開調查，發現莊女另有家室，呂男只是她外遇的對象，而桃園地檢署複訊呂男，呂男坦承持刀殺害莊女，檢方依違反家庭暴力罪之殺人未遂案件對他提起公訴；至於莊女老公方面，直到去醫院探望老婆，才知道老婆出軌小王的事情，未來三人感情該如何處理，只有當事人知道了。

