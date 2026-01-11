女子遭移民執法局槍殺 全美爆發反ICE抗議

女子古德遭到ICE人員槍擊致死，引發全美各地的抗議示威。

美國明尼阿波利斯市一名女子被移民執法局（ICE）執法人員槍殺後，全美各地爆發反ICE抗議活動。在槍擊事件引發眾怒之際，川普政府向明尼阿波利斯增派警力。（戚海倫報導）

一名移民和海關執法局人員上周六殺害了一名明尼阿波利斯女子，引發美國全國範圍的強烈抗議，美國有線電視新聞網CNN報導，抗議活動蔓延到美國各地城市街頭，抗議者要求將聯邦移民當局撤出他們的社區，並且為遭到殺害的女子古德伸張正義。

在明尼阿波利斯，雪花飄落，成千上萬的人聚集在公園、住宅區街道和聯邦大樓外，高喊古德的名字。古德的死，引發了全國對聯邦當局在美國城市執行川普總統全面移民打擊行動策略的憤怒。預計將有更多示威活動舉行。

美國國土安全部長諾姆曾說，古德試圖開車撞向一名ICE特工，犯下了國內恐怖主義行為。她對媒體說，如果你看看國內恐怖主義的定義，這完全符合當地實際情況。諾姆表示，週日和周一會向明尼阿波利斯增派數百名警員，以確保在當地工作的ICE與邊境巡邏隊人員能安全地開展工作。國土安全部發言人澄清，會派遣海關和邊境巡邏隊官員。