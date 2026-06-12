女子隧道撞上羊群被判全責！交警認定：羊有「優先權」 網炸鍋

大陸中心／唐家興報導

近日，一名女子夜間開車行經新疆卡爾腦隧道時，因視線昏暗不慎撞上正在過馬路的羊群，判決結果引發網友熱議。（圖／翻攝自閃電新聞微博）

在公路上開車，多數駕駛都習慣了「禮讓行人」，但你聽過禮讓羊群嗎？近日在大陸新疆獨庫公路發生一起罕見的交通意外，一名女子開車行經卡爾腦隧道時，因視線昏暗不慎撞上正在過馬路的羊群。不料，當地交警調查後卻判定該女子隧道撞上羊群被判全責，通報稱羊有「優先權」，女司機不僅要負擔全責，還得賠償高達32隻羊，判決結果一出，立刻在網路上引發兩極化的熱烈討論。

【漆黑隧道驚魂！遠光燈晃眼撞上羊群】

事發當晚，這名女司機正開車行經著名的獨庫公路，當車輛駛入漆黑的卡爾腦隧道時，眼前的視線瞬間變得極為模糊。更糟的是，對向車輛此時正好射來刺眼的遠光燈，讓她產生瞬間的視覺盲區。就在這生死一瞬，前方竟有一大群由牧民帶領的羊群正在穿行隧道，女司機在完全來不及反應的情況下直接撞了進去，現場一片狼藉，共造成29隻羊當場死傷。

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【交警認定全責！通報稱羊有優先權】

當地交警獲報趕赴現場處置，然而最終的責任認定卻讓許多人跌破眼鏡。警方在官方通報中指出，事發的卡爾腦隧道在法律上屬於「法定牧道」，在該路段中，羊群等牲畜其實享有法定的「優先通行權」。交警認為，女司機在夜間且視線不良的環境下行駛，非但沒有主動減速避讓，也未盡到安全駕駛的注意義務，因此必須承擔這起事故的全部責任。

【賠償金額引兩極！網酸：對向車沒責任？】

經過調解，女司機最終被判處必須賠償牧民共32隻羊，其中除了死傷的29隻外，還包含了3隻額外的補償。這項判決隨即在網路掀起滔天巨浪，支持者認為，既然身處牧區就該尊重當地的特殊通行規則，本就該減速慢行；但更多網友感到不可置信，紛紛留言質疑：「隧道裡面這麼黑，誰看得清楚？」、「對向開遠光燈的車難道不用負責嗎？」更有人直言，讓汽車與牲畜共用漆黑的隧道，本身就是極大的安全隱患。

這起宣判不僅考驗著現代交通法規與傳統遊牧文化的衝突，也再次提醒所有駕駛人，行經特殊景觀公路與牧區時，務必放慢車速，因為在這些地方，野生動物或牲畜的通行權，可能遠比想像中還要大。

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