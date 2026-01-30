女子險遭假投資黃金詐騙 警銀聯手攔阻護民眾財產

圖說：基隆市第一分局忠二路派出所警員蘇郁翔、廖震宇。

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第一分局忠二路派出所於115年1月28日下午，接獲轄內孝三路郵局通報稱有民眾提領大筆現金且用途不明，警員蘇郁翔、廖震宇獲報後立即前往現場。

經警方瞭解，該名七旬婦人稱近期投資黃金，欲臨櫃提領30萬現金來購買黃金，惟該名婦人對於資金用途前後說法不一，警方不敢大意，在警方耐心勸導及說明下，該名婦人打消提領念頭，後續婦人及其家人頻頻感謝警方的熱心協助，幸虧有警方及時攔阻才沒有造成財損。

基隆市警察局第一分局長温基興呼籲，投資應循正常管道，遇有不合理投資報酬時更應多加謹慎，現今越來越多詐騙集團會以高獲利之訊，進行詐騙，如有疑問請撥打165反詐騙專線或110報案專線向警方反映，警方並不時更新詐騙手法與宣導資訊，以期持續發揮阻詐效果。