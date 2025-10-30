女子額頭「長硬塊」就醫一查：竟是骨瘤
新竹地區一名50歲女性，多年來額頭左側存在一顆腫塊，由於不痛不癢的特性，長期未予理會。直到最近朋友發現她的額頭外觀出現明顯腫起的情況，提醒就醫檢查，經過電腦斷層掃描後，確診為額部骨瘤。
新竹台大分院整形外科醫師張晏誠說明，額部骨瘤屬於緩慢增長的良性骨腫瘤，主要發生在顱顏部位，尤其好發於額骨、顳骨及鼻竇周圍區域。關於其發生原因，目前醫學界尚未有明確定論，推測可能與遺傳因素、慢性發炎反應或局部外傷史存在關聯。
根據臨床觀察，額部骨瘤患者通常是在例行健康檢查或日常照鏡子時，偶然發現額頭出現固定、堅硬且不會疼痛的隆起腫塊。張晏誠醫師指出，這類腫瘤雖然大多數情況下不會造成身體不適，但隨著腫瘤體積逐漸增大，除了影響外觀美觀外，少數病例可能因腫瘤壓迫周邊神經或鼻竇組織，進而引發頭痛或眼壓升高等症狀。
在治療方面，張晏誠醫師表示，額部骨瘤最主要的治療方式為手術切除。傳統手術方式會在額頭直接開刀，容易留下明顯的手術疤痕，影響患者外觀。隨著醫療技術進步，現今已可選擇微創內視鏡手術進行治療。這項手術技術將切口巧妙隱藏於髮際線內，透過內視鏡輔助進行精準的腫瘤切除，不僅能夠完整移除病灶，更能大幅降低在臉部留下疤痕的風險，讓患者術後維持自然的外觀。
醫師特別提醒，若腫塊持續增大或已造成美觀上的困擾，應及早接受完整的影像學檢查，評估是否需要安排手術切除，同時也需要與其他可能的顱骨病變進行鑑別診斷，確保獲得正確的治療。
新竹台大分院呼籲民眾提高警覺，若發現額頭或臉部出現異常硬塊，不論是否伴隨疼痛症狀，都應儘早就醫檢查。特別需要注意的警訊包括：腫塊持續變大或生長速度突然加快、腫塊形狀不規則、表面不平整，或是出現皮膚紅腫、破潰、壓痛等情況，這些都可能是需要立即就醫的重要指標。
醫療團隊強調，早期診斷與適當治療不僅有助於避免可能的併發症發生，更能減少對外觀的影響。透過現代微創手術技術，患者能在獲得完善治療的同時，維持良好的生活品質。對於額部骨瘤這類良性腫瘤，雖然多數情況下不會對生命造成威脅，但仍不應輕忽其可能帶來的影響，定期追蹤與適時治療是確保健康的重要關鍵。
額頭硬塊竟是「額部骨瘤」 新竹中年婦女手術切除美觀不減

新竹地區1名50歲婦女多年來額頭左側有1顆不痛不癢的小硬塊，起初未加理會，近期發現額頭外觀「有點腫起來」，前往新竹台大分院整形外科就醫，經電腦斷層檢查確認為「額部骨瘤」。雖屬良性，但醫師建議手術切除，手術切除後，除恢復健康，也因手術進步，額頭外觀不減美觀。
