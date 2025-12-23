女子飯店找朋友收錢 歸途迷路敲錯門遭3男子灌酒輪姦

印度女子飯店找朋友收錢，因迷路敲錯門，遭3男子灌酒輪姦。示意圖／翻攝自Pixabay

印度馬哈拉施特拉邦發生一起性侵案件，一名30歲的女子為了向朋友取回款項前往飯店，辦完事後卻因為迷路以為回到朋友的房門。她敲門一看竟是3名男子應門，並直接把她拖進去輪姦，直到深夜才脫身報警。警方鑑於案情嚴重，調閱監視器，3個小時就把嫌犯們逮捕歸案。

根據《NDTV》報導，30歲的女子前往馬哈拉施特拉邦一家飯店，向住在105號房的朋友收取錢款。她辦完事離開朋友房間後，因不熟悉有些迷路，誤打誤撞走到2樓，以為又回到朋友房間，便敲了敲205號房的門。

當時205號房有3名男子正在喝酒聚會，他們打開門後看到一臉茫然、一副不知自己身在何方的女子，竟獸性大發直接把她拖進房間，強迫女子一起喝酒，並輪姦了她。女子直到凌晨3、4時才趁隙逃脫，一邊尖叫一邊逃出房間，並向當地警局報案。

警方獲報後覺得案情嚴重，立刻展開行動，調閱飯店監視器畫面，在3小時內將3名嫌犯全數逮捕歸案。警方表示，後續將依法嚴辦，以維護被害人權益與社會安全。

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。



