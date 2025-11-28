女子馬爾地夫潛水被鯊魚咬傷！她生理期潛水被咬還開玩笑 網友一面倒怒批

女遊客在馬爾地夫潛水期間，手腕遭護士鯊咬傷，畫面曝光引發關注。（圖／翻攝自銳於之樂，下同）

馬爾地夫近日發生有遊客潛水時遭鯊魚攻擊的事件，一名大陸籍女遊客於生理期間下水潛水，過程中主動靠近鯊魚，不幸遭咬傷手腕。影片近日在網路上引發廣泛關注女子雖未遭遇致命種類的鯊魚，但其事後反應與醫療處置態度，引發社會熱議。

潛水過程中手部遭咬，出現出血與感染跡象，友人急勸就醫未果。

根據影片內容與分享者描述，事發時該女子正值生理期，仍堅持參與海中活動。在水下時，她刻意接近一條護士鯊，而該魚種疑似因感知水中血腥氣味，轉而發動攻擊，咬傷其手臂。從畫面可見，女子手腕明顯受創，出現出血與感染徵狀。

有隨行友人發現其傷勢嚴重，提醒她應立即就醫，以免惡化。男姓友人表示，「這樣會感染，嚴重可能截肢」，另一位女性朋友亦持相同看法。然而，該女子以輕鬆語氣回應，並未表現出明顯擔憂，甚至以玩笑語氣回應「要截肢是從這邊嗎？」現場氣氛一度尷尬。

同行友人提醒恐感染需就醫，女子卻未當回事，引起網友爭議。

據影片發布者稱，該名女子事後並未就醫，而是持續參與旅程活動。此舉引發網友質疑是否對潛在健康風險認知不足，許多留言批評其行為缺乏自我保護意識。

醫界提醒，女性在生理期間不建議參與潛水等水中活動。婦產科醫師指出，生理期期間，宮頸口輕微張開，加上免疫力下降，若接觸到海水中的細菌、微生物，容易引發感染。此外，潛水期間若出現創口，應立即消毒並就醫評估，以防細菌感染進一步擴大。

鯊魚咬傷亦非單純表皮創傷，牙齒上攜帶大量細菌，若未即時處理，恐引發敗血症、蜂窩性組織炎，甚至脫臼、神經損傷等併發症。2024年曾有浙江一名長者在海邊遭魚刺傷腳，最終感染創傷弧菌，情況惡化幾近截肢，顯示海洋生物造成的傷害不容小覷。

專家呼籲，海洋活動固然精彩，但必須建立在安全知識與醫療意識之上。任何戶外極限體驗都應充分評估個人身體狀況、當地自然條件與風險承受能力，避免以健康換取刺激回憶。目前該名女子是否就醫與康復情況尚未公開，相關影片仍在網路持續流傳。事件也成為近期旅遊安全與醫療觀念討論的焦點。

