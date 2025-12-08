女子駕駛租賃車「疑恍神」撞進地下停車場 收費桿遭連根拔起

民視新聞／林韋慈、林佳彤報導

昨（7）日，台北市松山區寧安街發生一起iRent小客車暴衝事故。32歲的王姓女子駕駛租賃車輛，準備進入育達高職地下停車場還車時，疑似一時恍神，竟直接衝撞繳費機，造成機台、測速桿與立牌損毀。事後她已到派出所開立證明，並表示將與租賃公司及校方協調賠償事宜。









從監視器畫面可見，白色小客車毫無減速地直直撞上繳費機，衝擊力道大到使車身翹起、側傾，場面相當驚人。有目擊者拍下影片直呼「太誇張了」，甚至半開玩笑地說：「珍惜生命，遠離iRent。」

據了解，王女疑似因精神不濟才會發生暴衝。本欲下育達高職停車場還車，卻意外撞毀設備。她強調後續將與育達高職及iRent討論賠償。

目擊者事後也在社群以「珍惜生命，遠離iRent」作為標籤發文，甚至幽默表示：「可以把外面那根測速桿撞掉嗎？」網友則熱議此事，留言稱「不是下坡翻車就是撞毀收費桿，iRent這個月光新車就喜提兩台」，也有人提醒「希望有保全險」。另有網友估計，這起事故的賠償金額可能至少達20萬元。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

