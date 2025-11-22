女子騎車搖晃辯「風大太冷」 警採驗唾液揪毒駕

女子上班途中騎車搖搖晃晃。（圖／東森新聞）





有名女子自稱在五分埔賣衣服，上班途中騎車搖搖晃晃被巡邏員警發現，一路跟隨後把車攔下，儘管女騎士辯稱是風太大、很冷才會發抖，但員警用唾液快篩，一驗是毒駕。

員警在巡邏時看到這名女騎士。員警vs.女騎士：「你騎車怎麼左右搖晃啊，（沒有）。」

女騎士先是否認自己騎車搖搖晃晃，可是員警在後頭跟了很久，一路從新北跟到台北市，把她一攔查，就發現女騎士不對勁，覺得是毒駕。

員警vs.女騎士：「我現在還沒有測你跟我講，因為我聞到你有味道，安非他命對不對，（嗯）。」

員警會這麼大膽猜測，除了女騎士騎車搖晃還神情恍惚，可是女騎士卻說是因為風太大、天氣太冷發抖所造成的。只是員警後來採樣女騎士唾液，一測呈陽性反應，確定就是毒駕，當場逮人將她移送。

而全國警方執法第一天就查獲18件毒駕案，共裁罰110萬元，其中以北市和新北最多，高達9件。警方也提醒，唾液檢驗3至6分鐘就能確認，民眾勿以身試法。

