女子驚見「1毒蛇」卡鞋上 現場驚悚畫面曝光！

國際中心／李筱舲報導



澳洲一名40多歲女子日前在雪梨西南部參加「尋寶遊戲」時，感覺腳踝有異物感，低頭一看，竟然是一條「世界第二毒蛇」東部棕蛇（Eastern Brown Snake）卡在她的球鞋上，甚至還繞著腳踝纏了好幾圈，這名女子也在過程中遭毒蛇多次咬傷，所幸最後在捕蛇專家與醫療團隊的幫助下，成功脫離險境並康復出院。





女子玩遊戲低頭驚見「毒蛇卡鞋上」 專家嚇傻：這1口能殺20萬隻老鼠！

一名澳洲女子在戶外進行尋寶遊戲時，鞋子突被一條蛇給纏住，專家指出，這是一條「世界第二毒」的東部棕蛇。（圖／翻攝自臉書粉專《Reptile Relocation Sydney》）

廣告 廣告

這起驚魂記發生本月20日，這名澳洲女子當時正在戶外進行尋寶遊戲，突然她感覺到自己的腿好像被什麼東西纏住，本以為只是枯葉，沒想到往下一看竟是一條蛇。捕蛇專家科里（Cory Kerewaro）趕抵現場時也看傻了眼，他一眼認出是這條蛇是「世界第二毒蛇」東部棕蛇，並表示：「接下來目睹的景象至今仍讓我難忘，這種事的發生機率幾乎是零，太不可思議了」。他指出這條毒蛇原本似乎想離開，卻不小心鑽進女子球鞋後方的提環，把自己給卡死了，可能因為無法掙脫，這條蛇才緊緊纏繞在女子的腳踝。

女子玩遊戲低頭驚見「毒蛇卡鞋上」 專家嚇傻：這1口能殺20萬隻老鼠！

捕蛇專家表示，當時的景象至今難忘，這種事的發生機率幾乎是零，非常不可思議。（圖／翻攝自臉書粉專《Reptile Relocation Sydney》）

由於東部棕蛇毒性極強，僅需一口毒液就能殺死20萬隻老鼠，搶救過程一度非常緊張。幸好當天天氣炎熱，蛇的反應力比較慢，專家才得以趁機固定住蛇頭並剪斷球鞋環，讓女子脫困送醫。女子在過程中被咬傷多次，所幸在醫院治療後，已康復出院。這起案件也提醒戶外愛好者，在草叢活動時務必提高警覺，遇到不明「異物感」時千萬別亂動，以免驚擾野生動物發生危險。

原文出處：女子玩遊戲低頭驚見「毒蛇卡鞋上」 專家嚇「世界第二」：1口毒足殺20萬隻老鼠！

更多民視新聞報導

搞懂iMessage 5大功能！「延遲傳送＋報平安」超強大

西湖服務處成檢舉熱區！他狂抓丟菸蒂「豪賺100萬」

金正恩視察幹部「卻狂抖腳」！原因曝光官員慘被罵翻

