《女孩不平凡》女女戀羈絆 新星鄧濤香港金像獎雙料入圍

《女孩不平凡》中的新星鄧濤（右）入圍香港金像獎最佳女配角與最佳新人，左為韓寧。（綺影提供）

橫跨台、港、澳三地製作的電影《女孩不平凡》藉由三段不同時期的女性愛情，敘述女性成長所遭遇的困惑與甜蜜。片中與台灣女孩譜戀曲的女演員鄧濤，在入圍金馬獎最佳女配角之後，又入圍昨日公布的香港金像獎最佳女配角與最佳新人。除了演員獎項之外，該片還入圍最佳原創歌曲獎項。

《女孩不平凡》今天(11日)發布電影預告與正式海報。曾執導《骨妹》的澳門才女導演徐欣羨，時隔8年再度回歸，攜手原班人馬—演員廖子妤、余香凝及原創團隊，共同在大銀幕細膩勾勒愛情的甜蜜、激情，以及與現實衝撞後的迷惘與體悟。

徐欣羨執導的《骨妹》曾入選台北電影節與大阪電影節，是亞洲影壇深受期待的新銳導演；新作《女孩不平凡》也入圍2025韓國釜山影展「展望」單元。 在新發布的《女孩不平凡》預告裡，透露三個不同世代女性面對截然不同的愛情課題：少女情竇初開，懵懂中期待愛情，也在靠近幸福時恐懼傷害；大學女生奮不顧身為愛燃燒自我、享受激情的同時，也赤裸裸地擁抱衝突、面對傷害；年紀邁入三字頭的女性，少了年輕時的衝撞，平實而穩定的愛情背後，是愛情與現實壓力的拉鋸。

許恩怡（右）片中飾演情竇初開少女，左為劉漪琳。（綺影提供）

預告中除了呈現三個不同世代女性外，拍攝地點也跨越台灣、香港、澳門三地，橫跨三地共同製作。本片受到文策院「國際合作投資專案計畫（TICP）」支持，結合台港澳三地資源，不僅演員來自三地——廖子妤、余香凝、鄧濤及飾演情竇初開少女的許恩怡皆來自香港；與鄧濤對戲的韓寧與陳孟琪是台灣新生代演員；飾演化妝師的劉漪琳則來自澳門。

《女孩不平凡》以女性情感為為中心，深入探索不同年齡層的女性，在愛情生活中會面臨的問題，她們會如何抉擇？而這三段女女戀之間，究竟有什麼羈絆，將她們串在一起？該片由綺影映畫有限公司、香港高先影業共同出品，將於3月27日全台上映，更多電影資訊，請上官方臉書粉絲團查詢： https://www.facebook.com/serendipity.tw/

