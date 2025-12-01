女孩必收！2025派對包TOP7火熱開搶！Diesel、TB、Longchamp熱銷款下殺，小CK千元入手最划算|揪愛Mei推好物

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

年末派對季正式開跑！聖誕趴、跨年夜、姐妹光環局通通排好，造型除了閃到位，包包更是讓你晉身時髦天花板的關鍵。這次超懂買的「揪愛Mei」就帶大家掌握2025最夯派對包趨勢，趁Yahoo年末購物趴入手，價格甜、選擇多，包準你派對拍照永遠站C位。

（圖片來源：Charles & Keith、Shopbop）

年底跑趴、派對必備！高CP值「閃亮造型神器」

聖誕派對跑趴、微昏的跨年倒數現場，服裝再怎麼時髦也可能被光線吃掉，但派對包就是自帶補光燈！「揪愛Mei」大推亮片、緞面、金屬材質最適合低光環境，只要一揹上，走路自帶高光濾鏡。

加上派對包都走＂小而美＂路線，不必花大錢也能買到高質感、預算友好，重點還精緻又百搭，手拿、肩背都不搶戲。紅、銀、金絕對是聖誕跨年氛圍密碼，隨便搭都應景、造型秒高級，誰不愛？

❤️‍🔥派對包怎麼挑？3大重點一次看❤️‍🔥

「揪愛Mei」解析2025派對包趨勢關鍵字：小巧、好拍、亮度炸裂！強勢回歸的未來感亮面材質，顏色以金屬色、紅色系最吸睛；包型則以「迷你小方包」、「腋下包」最受歡迎～

❣️重點1：材質❣️

想要存在感強，選亮片、金屬、緞面準沒錯；若想低調奢華，鏡面皮革是迷人好選擇。

❣️重點2：顏色❣️

跨年選金、銀色最耀眼，拍照最亮；聖誕節推薦紅、粉紅與酒紅，氛圍感拉滿又顯白。

❣️重點3：包型❣️

小廢包適合極簡派、補妝＋手機剛剛好；小方包則更正式、有型，適合整晚拎著秀。

❤️‍🔥「揪愛Mei」精選、2025最夯話題派對包TOP7❤️‍🔥

❣️2025最夯話題派對包TOP1：Charles & Keith 金屬粉紅Kadee 抓皺迷你包 👉雙12必收，馬上入手

小資達人「揪愛Mei」當然要幫大家省錢，這顆千元初的小CK派對小包，不入手對不起錢包啊！金屬粉紅色一背上就散發摩登少女的甜酷能量，在聖誕燈光下閃到剛剛好，抓皺荷葉邊造型讓整顆包多了份靈動俏皮，尺寸迷你卻超有存在感～ 附上的蝴蝶結吊飾更是少女心炸裂的小巧思，想低調可拆、想亮眼就掛著，造型完成度立刻提升。再加上可調節背帶，手提、側背、斜背都能自由切換，一包搞定派對＋日常。

Charles & Keith 金屬粉紅Kadee 抓皺迷你包 ，特價NT$ 1,250。（圖片來源：Charles & Keith）

❣️2025最夯話題派對包TOP2：Yabo金色刺繡緞帶手拿包 👉雙12必收，馬上入手

派對造型想走「精緻×神秘×華麗」的東方浪漫路線，「揪愛Mei」建議這顆千元收的Yabo 金色刺繡緞帶手拿包不要錯過，一秒變身派對仙氣女神。以印度傳統刺繡絲帶為靈感打造，將細膩工藝與派對光澤完美融合，形成低調卻奢雅的光影效果，走進派對就自帶柔焦濾鏡般美得不費力。金色基底更是聖誕、跨年兩大節慶的氛圍保證！

Yabo金色刺繡緞帶手拿包，特價NT$ 1,459。（圖片來源：Pinkoi）

❣️2025最夯話題派對包TOP3：Charles & Keith香檳色真皮蝴蝶結手提包 👉雙12必收，馬上入手

想走質感系高級亮度，這款小CK香檳色真皮蝴蝶結手提包真的必須列入「年末必收清單」！特價兩千多就能入手真皮包，對小資時髦女孩來說根本就是聖誕奇蹟。香檳金屬色微微的節慶光澤，在聖誕燈光下柔柔發亮，在跨年夜又能散發精緻未來感，搭配最流行的極簡蝴蝶結造型、甜而不膩，弧形包身＋掀蓋設計更是亮點，尺寸剛好不廢。無論是週末約會、小旅行、聖誕派對，還是跨年倒數時都完美駕馭～

Charles & Keith香檳色真皮蝴蝶結手提包，特價NT$ 2,440。（圖片來源：Charles & Keith）

❣️2025最夯話題派對包TOP4：V°73 Crow Sports 玫粉色光澤感手拿包👉雙12必收，馬上入手

來自義大利的 V°73一向擅長把優雅與潮感混搭得剛剛好，而這顆Crow Sports 玫粉色光澤手拿包更是亮、甜、辣全都到位，直擊「揪愛Mei」的派對心～超迷人的玫粉金屬光澤，在聖誕燈串、跨年煙火或舞池燈光下都能瞬間Catch Light，同色系立體 Logo低調中帶點精品態度，既少女又精緻、剛剛好時髦。最加分的是附有可拆卸肩帶，手拿時氣場強、肩背時輕鬆又實用，無論是準備狂歡跳舞、還是要優雅乾杯都能自由切換。

V°73 Crow Sports 光澤感手拿包，特價NT$4,005。（圖片來源：FARFETCH）

❣️2025最夯話題派對包TOP5：Longchamp紅色Le Pliage Xtra迷你手提包👉雙12必收，馬上入手

聖誕節要一抹熱情、跨年夜要一點叛逆，這顆Longchamp Le Pliage Xtra迷你手提包點亮派對Look、成為全場最紅的存在。XS尺寸剛剛好，既精巧又實用，價格還直接砍半、只要8千初入手，「揪愛Mei」大推是2025年末派對季最值得入手的小包黑馬！柔軟山羊皮革打造，細膩的珠光光澤，讓包身呈現圓潤又俐落的輪廓，拿在手上就散發高級感。無論亮片裙還是全黑造型，都能被它烘托得氣場升級。

Longchamp紅色Le Pliage Xtra手提包XS，特價NT$8,600。（圖片來源：Longchamp）

❣️2025最夯話題派對包TOP6：Tory Burch銀色Kira編織迷你翻蓋包👉雙12必收，馬上入手

不管是聖誕聚會還是跨年煙火現場，「揪愛Mei」建議銀色包真的要有，讓你成為鏡頭捕捉的亮點！而這款Tory Burch Kira包、更是走「未來感 × 度假感」的高級混搭路線，絕對是派對最潮的存在！磁扣翻蓋設計，在派對現場補唇彩或拿手機超方便，不用手忙腳亂，貼心設計 卡槽隔層，迷你尺寸也能兼具實用度。再加上可調式肩帶，無論想腋下背展現時髦氣場，或斜背變成輕鬆小派對 Look，都能自由切換。

Tory Burch銀色Kira編織迷你翻蓋包，特價約NT$ 9,212。（圖片來源：Shopbop）

❣️2025最夯話題派對包TOP7：Diesel play clutch銀色腋下包👉雙12必收，馬上入手

潮流時髦人最愛的Diesel、這顆Play Clutch 腋下包立刻加入願望清單！「揪愛Mei」最愛它的銀色金屬質感，在聖誕燈串與跨年煙火下根本自帶Spotlight。包款採用閃亮銀色PU材質，呈現最招牌的“Play”造型—可愛又酷帥，翻蓋上點綴同色系金屬橢圓「D」字 Logo，低調中透著狠時髦的辨識度。夾在腋下立刻變身派對酷女孩，也能繫上肩帶解放雙手，邊跳舞邊拍照都不受限。

Diesel play clutch腋下包，NT$ 12,900。（圖片來源：Diesel）

［同場加映！派對亮點小物］

派對包雖小，亮點小物不能少。想在年末派對一秒補妝、補香、補光澤，以下單品一定要準備好： 迷你定妝蜜粉與唇膏，讓你補妝 10 秒完成不脫隊；固態香水膏或隨行淡香精，隨時補香依然優雅迷人；還有超人氣的 閃亮紋身貼紙，貼在鎖骨或手臂瞬間增添神秘與時髦氛圍。今年就靠它們——在派對上閃耀到無人能忽視！

不管是派對小物、交換禮物、耶誕佈置或自用療癒好物，揪愛Mei精選推薦，用折扣價入手，一次補齊你的聖誕派對清單剛剛好。

