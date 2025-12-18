女孩愛美穿「光腿神器」出意外！突呼吸困難、雙腳發麻送急診 專家警告了

女孩愛美穿「光腿神器」突呼吸困難、雙腳發麻送急診。示意圖／翻攝自微博

天氣逐漸轉冷，不少女性為了拍照起來顯瘦，都會穿著俗稱「光腿神器」的緊身內搭褲襪。然而，中國有名女子穿了一整天的光腿神器後感到不適，出現胸悶、呼吸困難症狀，最終送急診就醫，險些釀出意外。

根據中國《新黃河》、《大象新聞》等媒體報導，有名女網友發文指出，因參加重要場合，特別選了一件「加厚款」的光腿神器，心想既能保暖，又能展現優雅形象，於是從下午一路穿到晚上。

女子表示，起初只覺得「有點勒」，不過隨著時間推移，開始出現胸悶、呼吸困難、雙腳發麻等症狀，連穿數小時回家，家人見狀驚覺不對勁，趕緊將她送醫。

該篇貼文曝光後引起網友熱議，有人表示，曾穿過緊的光腿神器坐了數小時的車，結果下車時「雙腳都腫起來」。也有人提到，冬天時穿了太緊的光腿神器，隔天睡醒發現「背部有深深的勒痕」，十分嚇人。

對此，濟南醫院中醫生郝麗華表示，市面販售的光腿神器為了追求美觀，都會設計得過於僵硬、貼身，長期穿著會壓迫腿部經絡、血管及淋巴，影響血液循環及代謝功能，也容易出現頭痛、麻木等症狀。

此外，若品質較不好、透氣性較不佳的光腿神器，在濕悶的環境下也容易滋生細菌，導致皮膚搔癢、過敏、私密處感染等，建議應挑選適當尺寸，也不宜久穿。



