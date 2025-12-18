女孩把「聖誕毛球」塞進鼻孔 醫示警：千萬別自己挖！

兒科醫師黃紹基從一名小女孩鼻孔中取出異物，當物品呈現在眼前時，他與孩子父親不約而同驚呼，「這是什麼啊？」經網友解答後才知道，原來是用於裝飾的「聖誕彈力毛球」。

醫師撐開孩子鼻孔檢查後，他發現是軟軟濕濕的物品，在小女孩勇敢配合下順利取出。（圖／翻攝黃紹基臉書）

黃紹基在臉書分享這起案例，一位父親帶著女兒走進診間，孩子神情顯得既內疚又恐懼地坐著，似乎意識到自己闖禍了。父親無奈地向醫師說明來意，「黃醫師，今天不是來看感冒的，是她把東西塞進鼻孔了。」

聽到這句話，黃紹基心裡頓時一驚，他暗自祈禱千萬不要是水銀電池、BB彈、豆子或小鋼珠，因為這幾種異物是他過往遇過最棘手難夾的東西。撐開孩子鼻孔檢查後，他發現是軟軟濕濕的物品，在小女孩勇敢配合下順利取出，但異物的真面目卻讓在場的醫師和父親同時發出疑問。

黃紹基指出，好奇又調皮的孩童經常會將東西塞入耳朵或鼻孔，當父母遇到這類狀況時，通常是既生氣又緊張的複雜心情。他建議家長要保持冷靜，切勿當下責備孩子，教育應該等到事情妥善處理後再進行，因為此時的責備不僅無濟於事，還會加深孩子的擔憂和逃避心理，導致日後出事都不敢告知家長。

黃紹基也提醒，不建議使用鑷子、棉花棒、耳搯子自行挖掏，這樣做可能將異物推往更深處，或造成黏膜及皮膚損傷。他強調，最安全的處理方式是先安撫孩子情緒，再帶給醫師進行專業處理。針對這次取出的神秘異物，有網友在貼文下方解答，這是用來裝飾的「聖誕彈力毛球」。

