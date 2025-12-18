女孩穿「光腿神器」竟胸悶、呼吸困難送急診 真相曝光

近日流行的光腿神器。取自微博



「光腿神器」風靡不少愛美女性，卻有一名女孩為了出席一場重要場合，穿上「光腿神器」，讓雙腿看起來更修長，她從下午穿到晚上，後來出現胸悶、呼吸困難，腿也開始發麻，緊急送往醫院急診後，醫師診斷出她穿的「光腿神器」太緊繃。

陸媒《新黄河》報導，一名女孩因長期穿著「光腿神器」而感到身體不適，最終不得不前往醫院急診就診。該名女孩當天必須參加一場重要活動，特地選了加厚的「光腿神器」，希望兼具保暖且保持優雅的形象。

該名女孩自述從下午穿到晚上，一開始只是感覺有點勒，後來出現胸悶、呼吸困難，腿也開始發麻。最终在家人陪同下前往醫院。

該篇報導引發迴響，網友留言「冬天穿太緊的光腿神器，晚上脱下來發現腿部有深深勒痕」、「穿著過緊的打底褲坐長途車，下車時腳都腫了」。

對於「光腿神器」風靡的現況，中醫養生專家郝麗華指出，市面上部分光腿神器為了達到修飾效果，設計上過度貼身，長時間穿著恐壓迫腿部經絡、血管與淋巴系統，影響血液循環與代謝功能，容易出現酸脹、麻木等不適症狀。此外，若布料透氣性不佳，加上局部悶熱潮濕，還可能增加皮膚發炎或感染風險，建議民眾選購時避免尺寸過小，穿著時間不宜過長。

