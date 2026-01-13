女孩「撂人按豬」闖大禍！2天狂吸萬人擠爆家門 當地考慮辦刨豬湯節

女孩「撂人按豬」闖大禍，2天狂吸萬人擠爆家門。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

年關將近，大陸重慶市合川縣1名暱稱「呆呆」的女孩，因家中準備殺年豬、年邁父親無力按豬，於是透過網路發出求助影片，原本只是希望找幾位網友幫忙，卻意外引發大規模關注，演變成1場上萬人參與的年俗盛會。

《瀟湘晨報》報導，「呆呆」9日在短影音平台發布影片，指家中將於11日宰殺2頭年豬，希望有人前來幫忙，並承諾請大家喝刨豬湯。她更笑稱，希望當天家門口能停滿車輛，「場面比結婚還熱鬧」。影片迅速在網路發酵，報名群組接連爆滿，截至11日下午，已有超過2,000名網友表態參與，甚至有人從四川、廣東等地驅車前來。

隨著人潮遠超預期，「呆呆」主動向派出所報備，確保活動安全。原本計畫宰殺的2頭豬，也因需求增加擴大為5頭，新增的3頭分別由當地網友、合川文旅部門及企業支援。活動場地設於她家門前的田地，連續2天開設流水席，現場人潮絡繹不絕。

活動期間，不少志願者與相關單位投入協助。合川文旅委表示，2天內參與人數接近1萬人，並臨時設置多個分會場，分流人潮，讓外地網友也能體驗刨豬湯文化。警方、交警、通信單位與志工全程待命，確保交通、秩序與通訊順暢。

報導指出，現場氣氛熱鬧非凡，夜晚網友圍著篝火唱歌跳舞，年味十足。這場由網路發起的民間活動，也引發外界對地方文化與流量效應的討論。合川文旅表示，將審慎評估網友建議，研究是否打造具地方特色的「刨豬湯」文化活動，讓這份意外凝聚的人情與年味持續延伸。

