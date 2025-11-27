《女孩》獲選為新加坡影展開幕片 舒淇感性分享10年心路歷程

舒淇攜白小櫻、9m88現身新加坡國際影展，用電影《女孩》為影展揭開序幕。（華文創提供）

由金馬影后舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》，自威尼斯影展主競賽單元世界首映以來，繼勇奪釜山影展「最佳導演獎」後，近日再傳捷報，成功摘下波蘭電影攝影藝術國際影展最佳首部電影最高榮譽「金蛙獎」（Golden Frog），也獲選為2025年新加坡國際影展（SGIFF）的開幕片，導演舒淇領軍主演9m88、白小櫻亮麗出席昨（26）日晚在金沙劇院的首映會，以獨特的時尚風格征服紅毯，為影展揭開華麗序幕。

首次執導就獲得國際影展高度肯定的舒淇，映前感性分享十年來從創作到完成的心路歷程。她坦言，這趟導演之路比想像中更具挑戰性、更不容易。舒淇並幽默表示：「花了十年走到現在，新加坡國際影展應該是我最後一站。真的很感謝這些優秀的演員陪我一起走到這裡。至於會不會再導第二部… 就看新加坡觀眾喜不喜歡了！」

影展方貼心準備了具新加坡特色的「作文簿」與「堅持膏」送給兩位主演，寓意在表演路上持續精進、勇敢前行。導演舒淇則準備了香港上映限定的簽名明信片特典給 9m88 與白小櫻。

影展方送上「作文簿」與「堅持膏」新加坡伴手禮給白小櫻及9m88，寓意在表演路上持續精進、勇敢前行。（華文創提供）

首次訪星的白小櫻驚喜直呼：「收到這份禮物真是太幸福了！」她感謝舒淇在片場教會她感受氛圍、讓生活變得更有趣，「導演是大家的開心果，給我很大的力量。」9m88則分享，從音樂跨足演戲，是珍貴的一課，讓她在各種表演上都有顯著進步。

電影《女孩》以細膩視角描繪女性成長與自我探索的多重面貌。舒淇表示，這是發生在 1988 年的故事，希望觀眾感受這屬於日常、而非僅是救贖的一部分。開幕夜電影獲滿堂喝采，觀眾盛讚其「真摯動人、充滿力量」，為本屆新加坡國際影展揭開了璀璨序幕。

