女學生參加醫師考試拿手機作弊 檢方因這點開恩處理

莊姓醫生系女學生涉嫌攜帶手機作弊，經檢方予以緩起訴後，報請高雄高分檢同意中。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕某大學醫學系莊姓女學生，參加專業技能考試，涉嫌攜帶手機進場查詢資料，被監考官當場查獲，觸犯妨害公務罪，高雄地檢署審酌她坦承不諱，予以緩起訴處分後，報請高檢署高雄分署同意中。

據了解，今年7月18日上午10點多，被告莊女在考選部設於高雄市鳥松區澄清路正修科技大學考場，參加「第2次專門職業及技術人員高等考試醫師考試第1階段」醫學科目時，涉嫌違反規定攜帶手機進入後，上網查詢資料。

莊女作弊行為，被監考人員發覺，予以扣考不計分，並經報請考選會後，由考選部函送高雄地檢署法辦，追究不法情事。

承辦檢察官傳喚莊女到案說明，釐清案情後，考量她坦承犯行，及沒有前科紀錄，因一時失慮觸法，現已深具悔悟，所生危害非鉅，決定法內開恩，予以緩起訴處分1年，需支付國庫2萬元，及接受法治教育1場。

由於緩起訴處分，依法送上級核准，檢方依規定報請高雄高分院核備中。

