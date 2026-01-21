女學生嗨翻！霍建華吃早餐被認出 霸氣「現金」請全桌

男星霍建華（右圖，Netflix提供）疑似在台北吃早餐被認出（左圖，翻攝微博），直接替整桌女學生買單。



在早餐店遇到朝思暮想的偶像，除了震驚更多的應該是嗨翻了。有學生在台北某家早餐店偶遇霍建華，卻不敢貿然上前，一副欲言又止的模樣，沒想到霍建華竟霸氣幫整桌女學生買單，讓她們驚喜地直說謝謝，畫面在網路引發熱議，甚至登上微博熱搜。

微博一則標題「偶遇霍建華他還給我買單了」今天（1/21）衝上微博熱搜榜前10名，事發地點疑似在台北市一家早餐店，只見一群女學生小聲地說「是不是他」、「霍建華？」下一秒霍建華直接站起，到櫃檯幫整桌學生買單，還笑著問學生「是認出我了嗎？」讓學生們陷入瘋狂，直喊「謝謝」。

廣告 廣告

網友們看了羨慕，大讚「老幹部是真的人很好啊」、「這支付方式（現金）也太老幹部風格」、「是福不是霍，是霍躲不過」、「我也想偶遇」、「人帥心善」、「這也太幸運了吧，老霍人真太貼心」、「老幹部式溫柔，路人都被圈粉」。

更多太報報導

阿蘇火山直升機失事！航跡圖路徑曝光 2台人手機「1功能」搶命全靠它

猴硐貓村恐滅村？300隻剩下30隻 背後3原因曝光

兒子布魯克林掀家醜 貝克漢首度發聲「孩子被允許犯錯」