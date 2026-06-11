女學生搭公車遭攻擊濺血！惡男持雨傘狠戳 警方追緝中

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戴帽子的男子持雨傘攻擊女學生，警方全力追緝中。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台北市士林區昨(10)日上午通勤尖峰時段，一名王姓女高中生搭乘公車前往學校途中，遭到一名陌生男子持雨傘攻擊，造成王姓女學生右肩留下約3公分傷勢，事後在母親陪同下前往驗傷並提告傷害，警方已掌握涉案男子身分，持續追緝中。

根據警方初步檢視車內監視器畫面，車內當時人潮擁擠，走道幾乎被占滿，一名戴帽、戴口罩的男子準備下車，與王姓女高中生發生碰撞，先是故意踩踏王姓女學生的右腳，隨後更手持雨傘朝女學生的右肩猛力戳擊，隨後快步下車逃離。

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王姓女學生放學返家後將遭遇告知家人，隨即在母親陪同下到醫院驗傷並前往士林分局文林派出所提告，士林警分局獲報後，第一時間依職權立即啟動兒少保護通報機制，並掌握涉案男子在陽明高中站下車地點周邊沿線的監視器畫面。

警方指出，雙方在事前完全沒有任何交集、對話或糾紛，犯案動機仍待釐清，目前警方已成功鎖定該名涉案男子的具體身分，將儘速將其查緝到案以釐清犯案動機。士林分局呼籲，警方對於各類暴力犯罪均秉持「零容忍」之堅定態度，絕對不容許不法分子挑戰公權力並危害社會治安，遇有不法行為必將嚴辦到底。

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