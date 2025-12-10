女學生校內疑吸「喪屍煙彈」全身顫抖昏倒 黃瓊慧批學校沒等警方就放人 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

桃園市桃園區某國中日前傳出疑似吸食毒品事件，市議員黃瓊慧今（10）日表示，一名8年級女學生昨日在第一節課遭教師發現使用電子煙，處置後仍於第二節下課時間前往9年級班級吸食疑似「喪屍煙彈」，隨即出現全身顫抖、步態不穩、昏倒等異常狀況，造成班級學生驚慌，有學生嚇得當場落淚。

黃瓊慧指出，當時班級學生反映教室瀰漫刺鼻氣味，許多人身上沾染氣味後感到不適，甚至有協助扶起該女學生的同學擔憂自己吸入大量煙霧。她說，事件造成同儕嚴重心理陰影，但學校在第一時間疑似未妥適通報與採證。

廣告 廣告

據了解，校方在第一時間並未等警方進校調查，反而於上午10時許讓女學生由家長帶回，並於事後請假一週。校方雖於近午完成校安通報，但通報內容僅稱「電子煙」，未明確說明疑似屬於含毒成分產品，導致少年警察隊隔天才進入校園採證。

黃瓊慧指出，多名9年級學生一開始就清楚說明為「喪屍煙彈」，但校方卻未能精準反映狀況，使後續調查延宕。她批評：「來源是誰？如何帶入校園？為什麼如此公開吸食？」強調其中涉及毒品流通、校園安全與系統性漏洞，不宜輕描淡寫。

少年警察隊今上午入校採證後，確認該學生吸食內容與傳聞一致。對於女學生後續返校安排及輔導機制，目前仍待相關單位進一步說明。

黃瓊慧呼籲，教育局、警方應啟動跨體系調查，包含：毒品來源追查、校內監視畫面比對吸食地點與團體接觸狀況、同班級學生心理輔導與健康風險評估、校安通報機制是否失靈。

最後黃瓊慧強調，毒品進入校園已屬重大危機，不應因個案為未成年而被動消極處理，「校園公開吸毒不是偶發，是漏洞，不能放著不追」。

照片來源：黃瓊慧粉專

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

多元支付上路在即 詹為元指北捷新閘門設計引反彈

蕭美琴肯定青年看見問題並行動 10次打擊3次安打就很了不起

【文章轉載請註明出處】