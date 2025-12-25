女學生熱舞 王ADEN臭臉罷唱...街舞老師還原真相

王ADEN因一名女學生突然衝上舞台熱舞，他當下露出不悅神情，引發網友熱議。（圖／翻攝自王ADEN IG）





男歌手王ADEN近日在校園演唱會中，因一名女學生突然衝上舞台熱舞，他當下露出不悅神情，引發網友熱議。事後，王ADEN拍片說明事件經過，卻仍遭網友質疑有「公審未成年」之嫌。而當時在場並鼓勵女學生熱舞的街舞老師也出面回應，還原整起事件始末。

王ADEN在影片中表示，由於下雨，他原本已縮減舞台動作，打算在最後一首歌曲〈雙重人格〉中全力表演，但女學生突然衝上舞台，影響了他的情緒，「我不應該這樣子（在台上情緒悶掉）。」影片中也附上原本計畫的舞蹈片段。

街舞老師還原事件經過

街舞老師也在Threads發文回應，表示事件發生當下，是他授意女學生靠近舞台，因為知道她喜歡王ADEN已久，當歌曲〈雙重人格〉響起時，「也是常常聽到她很喜歡那首歌，她身邊朋友也知道她常常練習，就是希望也有機會像其他粉絲一樣，可以和偶像共舞。」

街舞老師指出，原本是希望女學生在台下跳舞，以吸引王ADEN注意，並CUE她上台，但因當時音樂聲很大，加上粉絲尖叫，她誤以為要直接上台，才一口氣衝上舞台，才引發事件。

街舞老師坦言，當下「說我不傻眼是不騙人的，整個就是知道完了」，也理解女學生因興奮過度，事後回過神才意識到不對勁。

事件發生後，街舞老師立即與王ADEN及其經紀人致歉，王ADEN表示體諒，並耐心說明不要責怪小朋友。隨後，街舞老師也陪女學生向學校及其他相關人員道歉，並與她討論未來如何面對此事，「一定要面對，並接受大家的指教 才能對得起自已，不然真的會造成不可磨滅的陰影。」

最後，街舞老師表示，他會持續陪伴女學生處理後續，也感謝王ADEN的體諒，「不然大家不會知道，她真的一直在道歉，接下來就是接受大家的指教。」



