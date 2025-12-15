女學生疑遭抹排泄物霸凌 校方：已啟動調查機制

彰化某高職傳出霸凌事件，校方表示已介入調查。（示意圖，資料畫面）

彰化縣某高職近日傳出疑似校園霸凌事件，相關影像在網路流傳後引發關注，一名女學生疑遭同學以沾有排泄物的衛生紙塗抹書桌、書包等物品，以及寶特瓶被裝入馬桶水，對此，校方表示，已校安通報並啟動校園霸凌處理機制，後續將依規公正處理，並提供當事學生相關輔導與協助。

一名女學生疑遭同學霸凌，其書桌、書包與文具遭沾有排泄物的衛生紙塗抹，甚至在不知情下喝下馬桶水，相關過程被他人拍下並於網路流傳，引來網友討論。

對此，校方表示，得知事件後已立即了解，並完成校安通報，同時啟動校園霸凌處理機制，校方指出，近期將組成校園霸凌事件處理小組，後續將依程序進行調查，並提供當事學生必要的輔導與協助，以維護學生權益。

★ 《鏡新聞》關心您：尊重網路人權 iWIN反霸凌專線：02-33931885。

★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。





