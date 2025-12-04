女學生秀1物喊「班上超多人用」 網驚：長輩愛用款流行回來了

「掀蓋式皮套」手機殼是長輩愛用款，不過近來也在年輕人間流行起來。有學生在社群平台上分享，最近班上開始流行掀蓋手機殼，貼文吸引超過9萬人按讚，訝異竟然會流行回年輕人圈。許多年輕人也分享使用照，大讚真的很好用，大票人列出這類手機殼的優點，包括摔到地上螢幕不會受損、可以當卡夾、價格便宜，打電話臉上的油也不會碰到螢幕。

社群平台Threads上近來有學生分享，班上開始流行使用「掀蓋式皮套」手機殼，大讚不但可以把手機立起來，還附有卡夾與照片夾，能放入證件、小卡，相當方便。

貼文引起超過266萬次瀏覽、超過9萬人按讚，不少年輕人直呼真的很好用，紛紛秀出使用照，「翻蓋真的好用，可以放小卡明星，還可以掛吊飾」、「我閨蜜用這個好幾年，吃飯想追劇，手機架著就好」、「這很好用啊，可以放悠遊卡跟名片，還自帶手機架功能」。

不少人也驚訝「掀蓋式皮套」手機殼竟然流行回年輕人圈，笑說文藝復興的速度越來越快了。一票愛用者更大讚功能強大，包括摔到時能更好保護螢幕、可以當卡夾、價格實惠，「掀蓋的超好用根本隨身小包」、「這個摔到地上還不容易摔到螢幕，超棒的」、「可以當手機支架、旁邊可以隨身放學生證、悠遊卡、提款卡、或者是店家的名片，不用特地還要在包包裏面翻卡夾」、「耐摔，還帶支架、卡套 ，重點還超便宜」、「這種殼講電話時可以蓋著，螢幕不會碰到臉上的油」。

