女學生等公車…騎士衝上前「脫褲露鳥」她目擊當場嚇傻！變態男下場曝

記者陳弘逸／台南報導

男騎士對在公車站牌等公車的女學生公然猥褻，被依法判處3個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。（示意圖／PIXABAY）

台南徐姓男子去年騎機車見一名女學生在公車站牌等公車，竟騎車到她面前，直接脫下褲子裸露生殖器，害該名女學生嚇到報警；警方循線逮到徐男並自白認罪，法官認為，他公然露生殖器，破壞社會秩序及善良風俗，造成目擊者心理驚嚇、不適與厭惡；審理後，依成年人故意對少年犯公然猥褻罪，判處3個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

判決指出，徐男2025年8月18日中午12時28分許，騎機車行經台南市某公車站牌前，看到一名女學生在等公車，竟當面脫下褲子裸露生殖器，嚇到該名女學生報警。

事後警方循線調閱監視器，查獲徐男，並依據受害女學生證述及監視器畫面截圖佐證犯行，他也自白認罪，由於過程中，並未碰觸對方身體，未構成性騷擾罪，以成年人故意對少年犯公然猥褻罪起訴。

審理時，徐男坦承犯行，自陳為高中畢業，無業，家境勉持，法官認為，他滿足一己私慾，不顧公眾場所他人感受，公然露出生殖器為猥褻行為，破壞社會秩序及善良風俗，造成目擊者心理驚嚇、不適與厭惡，審理後，將他依成年人故意對少年犯公然猥褻罪，判處3個月有期徒刑，得易科罰金。

